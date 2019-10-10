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"Ведомости" сообщили о планах "Роснефти" продать иностранцам долю в будущем арктическом проекте

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова договариваются о продаже иностранцам крупной доли в арктическом проекте "Восток Ойл", в котором могли бы объединиться месторождения обеих компаний. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника и источники, близкие к сторонам сделки. Обсуждается сделка на начальном этапе проекта, сразу после того, как государство предоставит ему налоговые стимулы.

Летом обсуждалась возможность продажи иностранцам менее 40% в проекте, уточнил федеральный чиновник, по словам еще трех собеседников, речь идет о доле от 15 до 20%. С возможными инвесторами прошли предварительные переговоры, они подтвердили принципиальный интерес к сделке, но конкретные параметры с ними еще не обсуждали, говорят три собеседника газеты. По словам одного из них, на долю в "Восток Ойл" "стоит очередь из желающих". Купить актив могут индийские или китайские компании.

Обсуждать сделку они готовы только после того, как наступит ясность с налоговыми льготами для проекта, знают два источника, близкие к сторонам возможной сделки.

С учетом запасов весь проект оценен в $15 млрд, говорит один из собеседников издания.

В июле 2019 года глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил объединить арктические месторождения "Роснефти" - Лодочное, Тагульское и уже работающее Ванкорское, совместный проект с с ВР "Ермак нефтегаз", а также Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова в единый проект. Он попросил для проекта налоговые льготы в 2,6 трлн рублей на 30 лет и заявил о готовности инвестировать в него до 8,5 трлн рублей.

Без налоговых стимулов добыча в Арктике будет экономически невыгодна, сказал газете федеральный чиновник. Он считает, что стратегический партнер проекту, чтобы обеспечить новые рынки сбыта.

В сентябре "Роснефть" сообщила об интересе к "Восток Ойл" со стороны индийских компаний.

Сечин не раз просил президента Владимира Путина ускорить внесение в Думу законопроекта о налоговых льготах для "Восток Ойла", писал "Коммерсантъ". В июле Минфин, опасаясь возникновения выпадающих доходов бюджета, предложил, чтобы на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений был наложен мораторий до завершения инвентаризации проектов. В июле Путин поддержал введение моратория до конца года.

Сечин в августовском письме к Путину назвал подход Минфина "непоследовательным, а возможно, и субъективным", пишет газета. По его словам, глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов готов поддерживать налоговыми льготами и средствами ФНБ инвестиционные газовые проекты НОВАТЭКа и "Газпрома", но не "Восток Ойл", несмотря на "схожесть условий".

Восток Ойл Игорь Сечин Роснефть Индия Китай Владимир Путин Минфин Арктика

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