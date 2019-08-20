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Минфин предложил заморозить льготы для новых нефтегазовых проектов в Арктике

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ предлагает ввести мораторий на льготы на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктике до завершения инвентаризации имеющихся запасов, сообщает газета "Коммерсантъ".

По словам источников газеты, судьба льгот решится на совещании. По версии одного источника, это произойдет до конца августа. Другой источник утверждает, что дата пока не определена, но сообщил об участии в нем двух вице-премьеров - Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, курирующего Арктику.

По данным "Ъ", главным бенефициаром сделки станет проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" - "Восток Ойл" - по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы. По словам "Роснефти", кластер загрузит Северный морской путь. Налоговые льготы включают в себя обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов, налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения на сумму инвестиций и другие послабления.

До 2020 года в России действует общий мораторий на выдачу новых налоговых льгот нефтяным компаниям. Сейчас правительство рассматривает законопроект о предоставлении льгот для развития арктического региона.

Минфин Роснефть

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