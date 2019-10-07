Стартап WeWork предоставил инвесторам неточные данные перед IPO

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Коворкинговый стартап WeWork, планируя первичное размещение акций, сообщил инвесторам неточные данные о своей работе, пишет The Wall Street Journal. Издание считает, что это обстоятельство может еще сильнее подорвать доверие инвесторов к компании.

Материнская структура стартапа We Co предоставила неверную информацию о числе и стоимости рабочих мест, которые WeWork оборудовала в январе-июне 2016 года, и скрыла детали о структуре управления стартапом, в частности, то, что его гендиректор Адам Нойманн входил в компенсационный комитет совета директоров.

"В целом их подход производит впечатление небрежного, поскольку многие важные цифры не соотносятся друг с другом, в худшем случае это может быть намеренное искажение фактов, но предпочитаю думать, что речь идет просто о небрежности", - прокомментировала ситуацию профессор Гарвардской школы бизнеса Нори Джерардо Литц. Когда стартап сделает новую попытку провести IPO, регуляторы будут изучать ее под микроскопом, считает профессор права из Университета штата Колорадо Эрик Гердинг.

WeWork подала заявку на проведение IPO 14 августа, а через месяц отозвала ее. Сообщалось, что институциональные инвесторы проявили слабый интерес к размещению и некоторые из них сомневались в адекватности оценки стоимости компании, в существовании у нее рабочей модели бизнеса и опасались чрезмерного влияния на нее ее гендиректора.

Под давлением инвесторов Нойманн 25 сентября оставил должность гендиректора компании.

WeWork арендует помещения на длительный срок, ремонтирует их и обустраивает в них офисы и затем сдает их в аренду на короткие сроки.