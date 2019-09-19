ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России на 2019-2020 годы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогнозы роста ВВП России на 2019 год до 0,9% с ожидавшихся в мае 1,4%.

Прогноз на 2020 год ухудшен с 2,1% до 1,6%, говорится в докладе ОЭСР.

В 2018 году экономический подъем в РФ усилился до 2,3% с 1,5% в 2017 году.

ОЭСР также резко понизила свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году - до 2,9% с ожидавшихся ранее 3,2%. Прогноз на 2020 год был снижен еще сильнее - сразу на 0,4 процентного пункта по сравнению с майской оценкой, до 3%.

По итогам 2018 года подъем реального ВВП составлял 3,6%.

"Темпы роста продолжают ослабевать как в развитых, так и в развивающихся экономиках, - говорится в отчете ОЭСР. - Инвестиции падают на фоне высокой неопределенности, отсутствия роста торговли и обвала промпроизводства. Потребительские расходы пока держатся, но им угрожает замедляющийся рост занятости".

Прогнозы по регионам

В государствах G20 ВВП, вероятно, вырастет на 3,1% в этом году и на 3,2% в следующем. Ранее оценки составляли соответственно 3,4% и 3,6%.

Экономика США, как ожидается, увеличится в 2019 году на 2,4% и в 2020 году на 2% против прежде предполагавшихся 2,8% и 2,3%.

Прогноз для еврозоны на ближайшие два года был ухудшен на 0,1 и 0,4 п.п. соответственно, до 1,1% и 1%. В Германии ожидается экономический рост на 0,5% в текущем году (предыдущий прогноз - 0,7%) и на 0,6% в следующем году (против 1,2% ранее). Для Франции оценка на текущий год сохранена на уровне 1,3%, на 2020 год - снижена на 0,1 п.п., до 1,2%. В Италии по-прежнему ожидается нулевой рост в 2019 году, а в 2020 году прогнозируется восстановление темпов роста до 0,4% против ранее ожидавшихся 0,6%.

Как ожидается, экономика Великобритании в 2019 году вырастет на 1% (в мае прогноз был 1,2%), а в следующем году подъем ослабнет до 0,9% (ранее предполагалось 1%).

Между тем прогноз для ВВП Японии на этот год был улучшен на 0,3 п.п., до 1%, в 2020 году по-прежнему ожидается рост на 0,6%. В лучшую сторону также изменена оценка роста экономики Канады на текущий год - до 1,5%, однако прогноз на следующий год был ухудшен до 1,6%.

Для всех стран emerging markets прогнозы были снижены, кроме Турции: ОЭСР ожидает сокращения турецкого ВВП на 0,3% в 2019 году, ранее прогнозировалось более существенное падение.

Ожидания роста экономики Китая на текущий и следующий год были снижены до 6,1% и 5,7% по сравнению с предыдущим прогнозом, составлявшим 6,2% и 6% соответственно.

Прогноз по Индии был снижен особенно резко - в 2019 году ожидается рост индийской экономики на 5,9%, а не на 7,2%, в 2020 году - на 6,3%, а не на 7,4%. Для ЮАР прогноз был также сильно ухудшен: до 0,5% с 1,2% на текущий год и до 1,1% с 1,7% на 2020 год.