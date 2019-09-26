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Huawei установит российский "Альт Linux" на свои серверы

Предполагается, что они смогут конкурировать с серверами Intel

Huawei установит российский "Альт Linux" на свои серверы
Фото: Reuters

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Китайская технологическая компания Huawei установит на свои серверы на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 российскую операционную систему "Альт Linux", об этом она договорилась с разработчиком "Базаль СПО". Серверы будут продаваться под брендом Taishan, рассказал "Ведомостям" гендиректор "Базальт СПО" Алексей Смирнов.

По его словам, тесты с ОС уже провели. В Китае уже запущено производство этих серверов, на них предустановят российскую операционную систему, а затем "Базальт СПО" будут продавать лицензии заказчикам при покупке серверов.

Серверы можно использовать в дата-центрах и для облачных решений. Они могут заменить серверы с процессорами Intel и обеспечить технологически независимые решения, это может быть выгодно российским госструктурам в условиях санкций США, отметил Смирнов.

Получить комментарий Intel "Ведомостям" не удалось.

В сентябре "Коммерсантъ" писал, что Huawei будет поставлять серверы Taishan входящему в "Ростелеком" поставщику облачных сервисов "Тионикс" для создания локального решения для государственных и частных клиентов. Концепцию государственной единой облачной платформы премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил в августе и назначил "Ростелком" одним из ответственных за ее реализацию. На перевод информационных ресурсов госорганов в ГЕОП до 31 декабря 2024 года выделят 47,6 млрд рублей, в том числе 6,5 млрд рублей из федерального бюджета, напоминают "Ведомости".

Huawei в мае попала в санкционный список США в соответствии с указом Дональда Трампа о праве Минторга запрещать закупку телекоммуникационных технологий у иностранных корпораций, угрожающих безопасности США. В августе компания оценила сокращение годовой выручки из-за санкций примерно в $10 млрд.

В середине августа Huawei сообщила о планах усилить российское представительство и в течение пяти лет в 4 раза увеличить персонал российских центров исследований и разработок. Вскоре "Коммерсантъ" узнал, что компания ищет новый офис в Москве. В конце августа источники Reuters рассказали о переговорах об установки российской мобильной ОС "Аврора" на планшеты Huawei.

Huawei Базаль СПО Taishan Алексей Смирнов Аврора Дмитрий Медведев США

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