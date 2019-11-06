Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Эльвира Набиуллина Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Банк России выдал предписание и оштрафовал банк, который в срок не подключился к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом в Совете Федерации заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Подключиться к СБП системно значимые банки должны были до 1 октября 2019 года. Известно, что из 12 системно значимых банков требования не выполнил Сбербанк.

1 октября в пресс-службе ЦБ обещали направить предписание банку, не подключившемуся вовремя к системе. Тогда же там обратили внимание, что Сбербанк этого не сделал.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее выступал против обязательного подключения всех банков к системе. По его словам, Сбербанк несколько лет развивал собственную систему переводов по номеру телефона получателя. Он также отмечал, что подключение банка к СБП потребует серьезной доработки с обеих сторон, поэтому в срок банк сделать этого не сможет.

Первоначально Сбербанк не планировал подключаться к СБП, но затем это стало обязательным по закону.

СБП была запущена 28 января в пилотном режиме, месяц спустя ее запустили в полноценном режиме. Она позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в нее добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду. Подключение к ней системно значимых банков сначала назначили на 1 сентября, затем перенесли на месяц.