Добыча ОПЕК в сентябре рухнула на 1,3 млн б/с из-за атак в Саудовской Аравии

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ОПЕК в сентябре сократила нефтедобычу на 1,318 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 28,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Сокращение почти полностью пришлось на Саудовскую Аравию, добыча которой, по данным вторичных источников, сократилась из-за атак на объекты инфраструктуры на 1,28 млн б/с - до 8,564 млн б/с.

По данным самой Саудовской Аравии, страна сократила добычу в сентябре всего на 660 тыс. б/с, до 9,129 млн б/с.

В предыдущем месяце королевство являлось, наоборот, одним из лидеров роста добычи, уменьшив ее за месяц на 118 тыс. б/с - до 9,805 млн б/с.

Производство нефти в сентябре сократилось также в Ираке - на 60 тыс. б/с, до 4,7 млн б/с, тогда как страна обязалась сократить добычу до 4,5 млн б/с. Нигерия снизила добычу нефти на 16 тыс. б/с - до 1,86 млн б/с при необходимом уровне сокращения до 1,69 млн б/с. Обе страны на министерской встрече мониторингового комитета ОПЕК+ пообещали выйти уже в октябре на 100%-ное исполнение.

В то же время Ливия, не участвующая в сделке, увеличила производство на 104 тыс. б/с. Венесуэла сократила добычу, по данным вторичных источников, еще на 82 тыс. б/с, по данным самой страны - на 184 тыс. б/с. Добыча Ирана снизилась в сентябре на 34 тыс. б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса", в сентябре 11 стран ОПЕК в целом выполнили сделку на 274%, то есть снизили добычу нефти на 1,4 млн б/с больше, чем нужно в рамках договоренностей ОПЕК+.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.