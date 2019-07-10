Володин призвал Госдуму внимательнее читать принимаемые ею законопроекты

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег более качественно выполнять свою работу и следить, чтобы содержание законов соответствовало заявленной в их названии теме.

На пленарном заседании в среду парламентарий привел в пример ситуацию с законопроектом о виноделии, когда предложенные правительством поправки включали в себя еще и вопросы о льготах на недропользование.

"Возможно, правильно было бы комитету Госдумы по контролю и регламенту особо посмотреть на законопроекты, где у нас совершенно очевидно меняется концепция. Посмотреть для того, чтобы мы с открытыми глазами приходили на заседание палаты", - сказал Володин.

Председатель Госдумы назвал такую ситуацию недопустимой и призвал коллег "выходить на другое качество".

"...Если мы говорим об одном, а на самом деле принимаем другое, возмущению не будет предела", - добавил он.