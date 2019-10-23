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Хуснуллин заверил, что Юго-Восточную хорду не проложат по радиоактивным отходам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин официально заверил, что в полосе строительства Юго-Восточной хорды нет радиоактивных отходов. Заявления о том, что в этой зоне есть радиоактивные очаги, он назвал политической спекуляцией.

Чиновник напомнил, что строительство в зоне радиоактивного влияния уголовно наказуемо.

"Вы что, считаете, что у нас госзаказчик в тюрьму пойдёт? Не пойдёт, за хорду никто сидеть не будет", - сказал Хуснуллин.

По его словам, радиационный фон в зоне строительства замеряют, этим занимается специально нанятая компания, и если источники радиации там будут обнаружены, будет составлена дополнительная смета и проведена зачистка.

Он добавил, что дорогу планируют достроить к 2022 году.

"Гринпис России" не раз заявлял, что на склоне между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией "Москворечье", где планируется прокладка хорды, есть очаги радиоактивного излучения. Экологи сслылались на результаты замеров, которые зафиксировали гамма-излучение больше 1 микрозиверт, что в пять-восемь раз выше естественного фона. Также экологи нашли на этом участке "альфа-активные торий-232 и радий-226".

В начале июля "Гринпис" заявил, что радиационный фон грунта у Московского завода полиметаллов почти в 12 раз превышал допустимые значения. До этого превышение уровня радиации у завода замерил с дозиметром корреспондент "Коммерсанта". Еще ранее The Village сообщило, что дорогу построят рядом с могильником завода, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд.

Чиновники не раз отвергали эти заявления и говорили, что проверки ничего этого не подтвердили.

Юго-Восточная хорда Москва Марат Хуснуллин Гринпис России Московский завод полиметаллов

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