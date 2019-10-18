Власти Москвы не нашли проблем с радиацией в зоне строительства Юго-Восточной хорды

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В зоне строительства участка скоростной автомагистрали Юго-Восточная хорда (ЮВХ) нет превышения радиационного фона и загрязнения техногенными радионуклидами, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе строительства путепровода по основному ходу Юго-Восточной хорды вдоль территории "Московского завода полиметаллов" мы провели все необходимые инженерно-геологические изыскания", - отметил и.о. главы департамента Рафик Загрутдинов.

В ведомстве добавили, что на время строительства ЮВХ будет организован круглосуточный мониторинг с целью выявления негативного воздействия на окружающую среду.

"Если в процессе мониторинга будет выявлено радиоактивное загрязнение, мы незамедлительно приступим к рекультивации почвы", - подчеркнул заместитель генерального директора проектной организации Алексей Сидоренков.

"Радиоактивная" хорда

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность. СМИ предупреждали о возможности возникновения экологической катастрофы городского масштаба. О превышении радиационного фона на участке сообщал в июле 2019 года Гринпис.

В пресс-службе Москомархитектуры заверяли, что маршрут ЮВХ не затрагивает участок со старыми радиоактивными отходами в Москворечье-Сабурово. Представитель комитета подтвердил, что часть площадки МЗП действительно попадает в границы проекта планировки территории, на которой будут вестись строительные работы, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями. При этом в Москомархитектуре заверили, что проектируемый участок хорды не затрагивает эти участки.

По данным экспертов компании EcoStandard group, которые провели замеры уровня радиации на территории между Москвой-рекой, Московским заводом полиметаллов, парком "Коломенское" и железнодорожными путями, опасных для здоровья человека превышений показателей нет.

Гендиректор управления дорожно-мостового строительства Москвы Василий Десятков отмечал, что загрязняющих радиационных веществ в зоне строительства моста от Шоссейной до Кантемировской улицы в составе ЮВХ не обнаружено.

В конце августа рабочая группа, в которую, в частности, вошли депутаты Мосгордумы, правозащитники и экологи, обратились к мэру Сергею Собянину с просьбой остановить строительство ЮВХ до проведения всех экспертиз на территории радиоактивного могильника.

Как сообщалось, к строительству ЮВХ планируется приступить в 2019 году, а в полном объёме работы на объекте начнутся в 2020 году. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин отмечал, что ЮВХ планируется построить в три этапа.