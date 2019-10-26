Орешкин назвал небезопасным будущее России без "Яндекса"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Государство должно искать баланс между стимулированием развития IT-сферы и соблюдением интересов безопасности, но при этом надо понимать, что существование таких компаний, как "Яндекс" - это и есть один из факторов безопасности государства, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Я не представляю себе будущего нашей страны без таких компаний, как "Яндекс". Будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами. Это очевидно, понятно и бесспорно. Если такие компании будут испытывать проблемы, это означает, что будущее у нас будет не настолько хорошим, насколько бы нам хотелось", - сказал Орешкин в интервью РБК, отвечая на вопрос об отношении к законопроекту об ограничении доли иностранного владения в значимых IT-ресурсах.

Обсуждение этой законотворческой инициативы за авторством депутата от "Единой России" Антона Горелкина в последние месяцы привело к резкому падению капитализации "Яндекса".

"Но с другой стороны, всегда есть вопросы безопасности. И мы видим, что разные страны находят разные решения. Китай практически полностью установил firewall, который всех от всех отрезал, западные сервисы вообще не имеют возможности попадать на тот рынок. Тоже подход, который мне не кажется правильным", - сказал министр.

"Яндекс", по его словам, "практически единственный в мире поисковик, который конкурирует с Google абсолютно открыто, без каких-то барьеров, и эту конкуренцию не просто выдерживает, а зачастую ее и выигрывает".

"Практически больше нигде в мире вы не найдете своего поисковика, который так масштабно конкурирует с Google. Google практически везде всех вытеснил", - напомнил Орешкин.

Для современной экономики, в которой границы рынка квалифицированного труда все больше размываются, наличие своих IT-гигантов принципиально важно, заявил министр.

"Поэтому еще раз - без таких компаний будущего нет, есть вопросы безопасности, важно найти правильный баланс. Потому что, понимаете, что без компании "Яндекс" наше будущее будет небезопасно, потому что у нас не будет современной экономики, самые квалифицированные специалисты в сфере IT покинут нашу страну. У нас сейчас подвижность человеческого капитала очень высокая, она будет еще больше становиться. Нам нужно бороться за то, чтобы у нас был миграционный приток высококачественных специалистов, а не отток. Если у нас не будет таких работодателей, как "Яндекс", которые лидируют в мире, понятно, что у нас не будет высококачественных специалистов. В данном случае угроза для безопасности - отсутствие таких компаний", - считает Орешкин.

В заключение министр заявил, что важно искать правильный баланс. При этом сам законопроект он комментировать не стал.

Законопроект о значимых IT-ресурсах

Депутат "Единой России" Антон Горелкин 26 июля внес в Думу законопроект о значимых информационных ресурсах. Таковыми он предложил считать сайты, информационные системы или программы, которые дают своему владельцу возможность собирать информацию о российских пользователях. Законопроект предусматривает, что основным владельцем такого ресурса может быть только гражданин России или российское юридическое лицо, а доля иностранного участия не должна превышать 20%.

Законопроект раскритиковали представители отрасли и руководители Минсвязи. Министр связи Константин Носков, в частности, говорил, что предложения Горелкина направлены против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся "национальным достоянием России".

18 октября стало известно, что правительство подготовило отзыв на эту инициативу и рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых IT-ресурсах 50% минус акция.

В текущей структуре акционеров "Яндекса" у российских граждан сосредоточено 57% голосов.