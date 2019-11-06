РСПП согласился на ограничение иностранного владения в "значимых интернет-ресурсах"

Его можно ограничить уровнем 49% голосующих акций

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) согласен установить порог иностранного владения в капитале значимых интернет-ресурсов на уровне 49%, но настаивает, что нужно учитывать только голосующие акции, а не экономическое участие. Как пишет "Коммерсантъ", это говорится в позиции комиссии совета по связи и ИТ.

Этот документ президент РСПП Александр Шохин 1 ноября направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Голосование по позиции комиссии прошло 30 октября, сообщил изданию ответственный секретарь комиссии Вячеслав Судьин.

Ограничить иностранное владение в "значимых интернет-ресурсах" пределом в 20% предложил депутат-единоросс Антон Горелкин, который внес в июле в Госдуму соответствующий законопроект. Правительство поддержало эту идею с условием, что планка для иностранного участия будет повышена до уровня 50% минус 1 акция.

Законопроект затронет прежде всего "Яндекс". Капитал компании поделен на акции класса А и класса B. На класс А приходится 88,3% экономического интереса, но лишь 43,1% голосующего. 54,92% голосующей доли принадлежат гендиректору группы компаний Аркадию Воложу и топ-менеджменту, в то время как их экономическая доля всего 14,15%. Проблемы у компании могут возникнуть, если ограничение введут на экономическую долю, отмечает издание.

В комиссии РСПП, которая поддержала ограничение в 49%, представителей "Яндекса" и крупнейших интернет-компаний нет, но туда входят представители "Ростелекома", "Вымпелкома", "МегаФона", МТС, Tele2, "ЭР-Телекома", РЖД. В "Яндексе", Mail.ru Group, Сбербанке, МТС, "МегаФоне" отказались комментировать позицию комиссии.

Комиссия РСПП указала, что в МТС, Сбербанке и, например, HeadHunter, также превышен предлагаемый в законопроекте предел иностранного владения. Также в ее отзыве говорится, что законопроект допускает широкую трактовку и под его действие могут попасть в том числе Google, Facebook, AliExpress, Microsoft, Adobe и другие иностранные компании.

В HeadHunter мнение комиссии назвали "домыслами". Там объяснили, кто компания не работает ни в одной из сфер, критически важных для российской экономики и не может попасть в перечень объектов регулирования нового законопроекта. В других компаниях на запрос о комментариях не ответили.

Российское ООО "Яндекс" принадлежит нидерландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов - у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов - у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, свыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq.