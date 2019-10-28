Рынок акций РФ завершил торги распродажами во главе с "Сургутнефтегазом" и "ЛУКОЙЛом"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Подъем рынка акций РФ днем в понедельник вслед за мировыми площадками на новостях о продвижении переговоров США и Китая на пути к торговому соглашению сменился вечером коррекцией в рамках фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи после обновления исторического максимума сдал назад к 2850 пунктам, при этом локомотивом отката выступили бумаги "Сургутнефтегаза" и "ЛУКОЙЛа", а лучше рынка смотрелись акции "Норникеля" на новостях из Индонезии.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2856,91 пункта (-0,6%, максимум сессии и новый исторический пик - 2899,59 пункта), индекс РТС - 1411,92 пункта (-0,7%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 4,3%.

Доллар просел до 63,74 рубля (-0,11 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-4,3% и -2,5%), "Интер РАО" (-4,2%), "Распадской" (-2,9%), Сбербанка (-1,2% и -0,8% "префы"), "Газпрома" (-0,9%), "Россетей" (-0,5%).

Акции "Сургутнефтегаза" прервали 4-дневное ралли после того, как глава НК "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов развеял в понедельник слухи о возможной покупке "Сургутнефтегазом" пакета "ЛУКОЙЛа".

"Ни у меня, ни у других менеджеров компании намерений продавать свой пакет акций "ЛУКОЙЛа" нет", - заявил глава "ЛУКОЙЛа"Алекперов, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможной покупке "Сургутнефтегазом" пакета акций возглавляемой им компании. "Я всегда говорил, что акции нашей компании считаю самым эффективным вложением средств. У "ЛУКОЙЛа" долгосрочные планы, наша стратегия нацелена на постоянный рост акционерной стоимости", - подчеркнул он.

На вопрос, поступали ли предложения о продаже акций за последние недели, Алекперов ответил: "Нет, не поступали".

Подорожали в понедельник акции "Норникеля" (+3%, до 17,714 тыс. рублей; максимум дня и новый исторический пик - 18,4 тыс. рублей) после сообщения агентства Bloomberg о том, что Индонезия объявила о незамедлительном введении запрета на экспорт никелевой руды - запрет вступает в силу 28 октября. Ранее власти страны планировали ввести запрет с 1 января 2020 года, а еще летом текущего года планировалось ввести ограничения только с января 2022 года.

Также выросли акции "Яндекса" (+2,6%), "Мобильных телесистем" (+2,5%), "РусАла" (+2,5%), АФК "Система" (+2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,8%), "Ростелекома" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%).

Индексы в США в минувшую пятницу выросли, S&P 500 и Dow Jones подошли вплотную к рекордным максимумам на фоне оптимизма инвесторов по поводу корпоративной отчетности и сообщений, что США и Китай продвинулись в переговорах по торговому соглашению.

В пятницу состоялись телефонные переговоры вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. После этой беседы торговое представительство США сообщило, что США и Китай достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), вышла в "плюс" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,5%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,5% и обновил максимум) на фоне новостей о Brexit.

Что с Brexit

Утром в понедельник поступили сообщения, что лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года.

"27 стран ЕС согласились удовлетворить просьбу Великобритании о "гибком" продлении Brexit до 31 января 2020 года", - написал председатель Евросовета Дональд Туск в твиттере. Он добавил, что теперь "это решение будет официально утверждено по письменной процедуре".

Sky News поясняет, что "гибкое" продление Brexit подразумевает, что страна может выйти из ЕС и до 31 января 2020 года в том случае, если премьер-министр Британии Борис Джонсон быстро добьется соглашения с парламентом по этому вопросу.

В центре внимания трейдеров на текущей неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, а также квартальные финансовые отчеты ряда крупных компаний, включая Apple и Facebook.

Нефть

Нефть вечером в понедельник снижается после попыток локального роста, цена Brent к 18:50 МСК оказалась на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций в прошлую пятницу. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $61,34 за баррель (-0,6% и +0,6% в пятницу), декабрьская цена WTI - $56,02 за баррель (-1,1% и +0,8% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 5,2%.

Отчет Минэнерго США, опубликованный на прошлой неделе, указал на первое за шесть недель падение запасов нефти в стране.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.

Эксперты

Как отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, фондовые площадки пребывают в оптимистичных настроениях, поскольку, судя по комментариям торговых представителей США и Китая, стороны почти завершили консультации по промежуточному соглашению, что вселяет надежду на официальное подписание соответствующего документа главами стран в следующем месяце. Оно было бы очень кстати, учитывая продолжающееся ослабление макростатистики по обеим участницам торгового конфликта.

Также инвесторы ожидают нового понижения ставки ФРС на заседании в среду: после выхода нескольких слабых макроотчетов в октябре вероятность данного шага, по оценке рынка, выросла до 90% по сравнению с 60% в начале месяца. До заседания регулятора еще выйдут данные по рынку недвижимости за сентябрь и ВВП США за 3-й квартал, которые могут повлиять как на консенсус рынка по ставке, так и на само решение Федрезерва, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рост рынка акций за счет фактора снижения ставки ЦБ РФ выдохся, но локальные истории оказывают поддержку отдельным бумагам. Наиболее сильный рост среди "голубых фишек" показали бумаги ГМК "Норникель" - Индонезия с 28 октября ввела запрет на экспорт никельсодержащей руды из-за попыток экспортеров обойти ограничительные квоты. Акции "Газпрома" постепенно поднялись к 250 рублям, отыграв новости, что Дания разрешила прокладку "Северного потока - 2" по своим территориальным водам, после чего начал корректироваться. Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" после того, как слухи о покупке крупного пакета "Сургутнефтегазом" не подтвердились. Интерес к бумагам золотодобывающей компании "Полюс" поддерживался ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущих центральных банков. Среди лидеров снижения преобладали бумаги электрогенерирующих компаний на фоне разбирательств по манипулированию тарифами на электроэнергию.

Укрепление рубля продолжилось на фоне налоговых платежей и роста ожиданий снижения ставки ФРС 30 октября. Однако потенциал укрепления уже не кажется столь сильным, так как в конце недели можно ожидать фиксации прибыли спекулянтами по факту завершения налогового периода, размещения ОФЗ и решения ФРС.

Председатель Евросовета Дональд Туск объявил о продлении срока выхода Великобритании из ЕС до 31 января. Впрочем, Лондон может покинуть Евросоюз в любую удобную дату до наступления крайнего срока. Оптимизм в нефти оказался не столь очевидным на фоне слабой статистики по Китаю - прибыль китайских промышленных предприятий вновь упала в сентябре. Вряд ли данные за октябрь будут лучше, так как производители продолжали работать в условиях американских импортных пошлин, а перспективы переговоров все еще оставались довольно туманными. Тем не менее, на текущий момент можно говорить, что стороны торговой войны начинают высказываться все чаще на предмет сближения позиций, отмечает аналитик.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, индекс МосБиржи практически достиг нового круглого рубежа 2900 пунктов, после чего "быки" взяли паузу, при этом общая активность торгов сократилась. Выросли в цене акции "Мобильных телесистем" после того, как совет директоров утвердил новую стратегию развития компании, которая не предусматривает делистинга с Нью-Йоркской биржи.

Внешние рынки растут, хотя немного буксует Европа на фоне сохранения неопределенности по Brexit. ЕС согласился на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года, однако правительство Бориса Джонсона попытается инициировать внеочередные выборы на 12 декабря, о чем будет на этой неделе дебатировать Палата общин.

Инвесторы ждут заседания Федрезерва и торговой сделки США-КНР. В то же время наступление периода сезонной коррекции рынков в ноябре не за горами, и инвесторам надо быть осторожными при входе в бумаги при высоких уровнях индексов, считает аналитик.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова ожидает снижения ставки ФРС на 25 б.п. (до 1,5-1,75% годовых) - для ФРС снова решающую роль могут сыграть сильные рыночные ожидания смягчения монетарной политики. При этом заявление ФРС к своему решению может быть достаточно жестким, чтобы дать возможность взять хотя бы паузу. Для очень агрессивного снижения ставки ФРС фундаментальных оснований сейчас нет. Макростатистика далеко не настолько плоха, чтобы расходовать все возможности для снижения ставок, а прогресс в переговорах с Китаем убирает часть критических рисков, считает аналитик.

Внимание на европейских рынках было сфокусировано на ходе переговоров относительно Brexit. Соглашение по условиям в целом достигнуто - "дедлайн" сдвинут на 31 января 2020 года. При таком исходе остается возможным сценарий досрочных выборов, который обещает активизировать премьер. На этой неделе, видимо, нервозность вокруг выхода королевства из ЕС достигнет пика, после чего должна наступить ясность, что наиболее важно для рынков, полагает Желаннова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник подешевели акции банка "Приморье" (-22,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-16,1%), "МРСК Северо-Запада" (-9,2%), ПАО "Павловский автобус" (-8,8%), "МРСК Волги" (-5,3%).

Негативом для бумаг "МРСК Волги" стал слабый отчет за 9 месяцев по РСБУ: чистая прибыль сократилась на 52% (до 1,488 млрд рублей), выручка снизилась на 0,5% (до 46,387 млрд рублей).

Выросли бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+16%) на фоне возобновившихся слухов об интересе нерезидентов к активам компании; акции ПАО "Нижнекамскшина" (+6,8%), ГДР X5 Retail Group (+3,9%), акции АО "Русолово" (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,388 млрд рублей (из них 13,274 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").