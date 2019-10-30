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"Сургутнефтегаз" заявил о несоответствии слухов планам компании

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Недобросовестные участники фондового рынка распространяют ложные слухи о "Сургутнефтегазе", которые никак не связаны с намерениями компании. Об этом "Интерфаксу" заявил глава пресс-службы компании Алексей Артеменко.

ЭкономикаТелеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейка о "Сургутнефтегазе"Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейка о "Сургутнефтегазе"Читать подробнее

По его словам, эти действия носят "спекулятивный характер". Он напомнил, что любую достоверную информацию об обществе можно получить только из официальных источников и с сайта компании.

"Сургутнефтегаз", деятельность которого всегда сопровождается большим количеством слухов из-за сложной структуры владения и гигантского объема свободных денежных ресурсов, не принадлежит к числу самых информационно-активных компаний на российском рынке. В 2019 году раздел "пресс-релизы" на сайте компании пополнялся один раз, в 2018 году - еще один, в 2017 году - дважды.

На прошлой неделе акции "Сургутнефтегаза" пережили беспрецедентное ралли в отсутствие новостей и за три дня подорожали почти на 30%. На этом фоне на рынке пошли слухи о планах "Сургута" приобрести долю Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе".

На этой неделе президент "ЛУКОЙЛа" заявил, что ни у него, ни у других топ-менеджеров компаний нет планов продавать акции и таких предложений они не получали. "Сургутнефтегаз" ситуацию никак не комментировал.

Сургутнефтегаз ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов

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