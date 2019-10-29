"Сургутнефтегаз" сократил чистую прибыль за январь-сентябрь в пять раз

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" сократил чистую прибыль за девять месяцев по РСБУ в пять раз в годовом измерении, показатель составил 115,8 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали, что компания получит девятимесячную прибыль в 120,5 млрд рублей.

Выручка за отчетный период выросла на 2%, до 1,2 трлн рублей, прибыль от продаж снизилась на 4%, до 292,3 млрд рублей.

"Сургутнефтегаз" чутко реагирует на изменения валютного курса, поскольку хранит триллионы рублей на валютных депозитах. На фоне укрепления рубля в первом квартале 2019 года "Сургутнефтегаз" получил 82 млрд рублей убытка, по итогам первого полугодия сократил его до 37,93 млрд рублей.

Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" - так называемая "кубышка" - по итогам 9 месяцев 2019 года составили 2,981 трлн рублей. В начале 2019 года в "кубышке" было 3,06 трлн рублей. Показатель ликвидных активов включает в себя сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов.