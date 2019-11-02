Россия за десять месяцев увеличила добычу нефти на 1,2%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-октябре 2019 года повысился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 466,44 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,25 млн баррелей.

В октябре 2019 года в России добыто 47,49 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 1,7% ниже показателя октября 2018 года. По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыча в России снизилась на 1,7%.

НК "Роснефть" с начала года добыла 162,51 млн тонн (в октябре - 16,6 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 68,48 млн тонн (6,94 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 50,54 млн тонн (5,2 млн тонн), "Газпром нефть" - 32,93 млн тонн (3,23 млн тонн), "Татнефть" - 24,85 млн тонн (2,5 млн тонн), "Башнефть" - 15,55 млн тонн (1,57 млн тонн), "Славнефть" - 11,65 млн тонн (1,14 млн тонн), "НОВАТЭК" - 7 млн тонн (690,69 тыс. тонн), "РуссНефть" - 5,95 млн тонн (595,83 тыс. тонн).

Добычу "Башнефти" ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно, хотя "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций этой компании в середине октября 2016 года.

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за десять месяцев текущего года добыли 69,11 млн тонн нефти и газового конденсата (в октябре - 7,2 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 16,17 млн тонн нефтяного сырья (в октябре - 1,63 млн тонн).

Экспорт нефти

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-октябре 2019 года составил 209,02 млн тонн, что на 5,6% выше аналогичного показателя 2018 года. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 5,04 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за десять месяцев текущего года всего было экспортировано 186,82 млн тонн нефтяного сырья (из них 170,23 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 38,79 млн тонн.

В октябре в дальнее зарубежье было экспортировано 22,57 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 3,6%. Среднесуточный экспорт составил 5,34 млн тонн.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 40,66 млн тонн российского нефтяного сырья (в октябре - 3,79 млн тонн), МНТ Козьмино - 27,73 млн тонн (3,13 млн тонн), СМП Усть-Луга - 16,09 млн тонн (2,4 млн тонн), Новороссийск - 18,32 млн тонн (1,64 млн тонн).

НК "Роснефть" в январе-октябре 2019 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 93,31 млн тонн (в октябре - 10,75 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 26,93 млн тонн (2,53 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 16,82 млн тонн (1,88 млн тонн), "Газпром нефть" - 7,55 млн тонн (970,02 тыс. тонн), "Татнефть" - 9,08 млн тонн (690,16 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за десять месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 13,84 млн тонн нефти (в октябре - 1,61 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-октябре 2019 года составил 12,92 млн тонн (в октябре - 1,44 млн тонн), Туркмении - 1,65 млн тонн (240,6 тыс. тонн), Белоруссии - 1,37 млн тонн (178,5 тыс. тонн), Азербайджана - 658,96 тыс. тонн (84,79 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-октябре 2019 года снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 4,3% - до 14,34 млн тонн. Экспорт в Белоруссию снизился на 4,1% до 14,34 млн тонн нефти. В Узбекистан российские компании - в отличие от аналогичного периода прошлого года - нефть не поставляли.

Добыча газа

Объем добычи газа в России в январе-октябре 2019 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 605,8 млрд куб. м. В октябре в РФ было произведено 61,97 млрд куб. м газа (падение составило 2,7% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-октябре 2019 года добыли 441,33 млрд куб. м газа (44,94 млрд куб. м газа - в октябре).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за десять месяцев текущего года произвела 58,22 млрд куб. м (в октябре - 5,72 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 23,26 млрд куб. м (2,51 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе-октябре 2019 года добыли НК "Роснефть" - 36,37 млрд куб. м (в октябре - 3,82 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 17 млрд куб. м (1,89 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 16,94 млрд куб. м (1,77 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 8 млрд куб. м (820,42 млн куб. м), "РуссНефть" - 1,96 млрд куб. м (208,34 млн куб. м), "Татнефть" - 815,27 млн куб. м (81,42 млн куб. м), "Славнефть" - 794,07 млн куб. м (79,4 млн куб. м), "Башнефть" - 548,9 млн куб. м (62,12 млн куб. м).