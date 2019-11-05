Котировки нефти стабильны после скачка в понедельник

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Утром во вторник котировки нефти стабильны после скачка в понедельник на позитивных сигналах о продвижении торговых переговоров США и Китая.

К 8:15 по московскому времени январские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $62,16 за баррель, это на $0,03 (0,05%) выше уровня закрытия торгов понедельника. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,44 (0,71%), до $62,13 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,02 (0,04%) - до $56,52 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,34 (0,6%), до $56,54 за баррель.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Вашингтон допускает отмену пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. США с 1 сентября ввели 15%-ные пошлины на эту группу товаров. Взамен Белый дом ждет от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

По данным источников Bloomberg, Китай оценивает потенциальные площадки для встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, Гавайях и Аляске.

"Здоровая доза оптимизма в отношении ситуации в торговле" оказала поддержку нефтяному рынку, отмечает аналитик Axitrader Ltd. Стивен Иннес. Тем не менее, по словам эксперта, по-прежнему неясно, насколько существенным будет положительное влияние торгового перемирия США и Китая для мировой экономики, и это сдерживает подъем цен на нефть.

В центре внимания трейдеров также новости об IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Эр-Рияд официально объявил о подготовке к размещению акций Aramco на местной фондовой бирже - Tadawul. Даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.