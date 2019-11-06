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Brent подешевела до до $62,67 за баррель

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти в среду начали снижаться после трех дней роста. На цены повлияли в том числе данные Американского института нефти (API) о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе.

К 8:07 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (на 0,46%) - до $62,67 за баррель. За вторник контракт подорожал на $0,83 (на 1,34%), до $62,96 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели в Нью-Йорке на $0,25 (на 0,44%) - до $56,98 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,69 (на 1,22%), закрывшись на отметке $57,23 за баррель.

5 ноября оба сорта завершили торги во вторник на самых высоких уровнях с 24 сентября.

API во вторник сообщил о повышении коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей, а также снижение резервов бензина на 4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные Минэнерго США опубликует в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижения резервов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду снизилась на 0,1% - до 458,2 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она подскочила на 1,9%.

Brent WTI API США

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