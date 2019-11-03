Управление рынков капитала Саудовской Аравии одобрило IPO Saudi Aramco

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Управление рынков капитала Саудовской Аравии одобрило IPO Saudi Aramco, говорится в сообщении службы.

В скором времени будет опубликован проспект эмиссии акций Saudi Aramco.

Разрешение саудовского регулятора об IPO Saudi Aramco действительно в течение шести месяцев.

Саудовские власти намерены провести IPO Saudi Aramco сначала на местной бирже, а затем на зарубежной площадке, разместив в общей сложности 5% акций госкомпании.

IPO Saudi Aramco, как ожидается, будет крупнейшим в истории. При размещении 2% акций на первом этапе компания может привлечь $40 млрд. Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111 млрд, что делает ее самой прибыльной компанией в мире.

Ожидается, что сбор заявок от инвесторов стартует 4 декабря, а торги акциями компании начнутся 11 декабря, сообщил на этой неделе телеканал Al Arabiya.

Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 года, когда о планах провести IPO заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.