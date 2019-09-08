Сечин назвал прибыль "Роснефти"своей ответственностью перед людьми

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Игорь Сечин в своей деятельности на посту главы "Роснефти" исходит из принципа, о котором в свое время писал Карл Маркс, рассказал СЕО госкомпании в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

"Карл Маркс уже давно сказал, что капиталист ради прибыли на многое будет готов", - сказал Сечин.

Он подчеркнул, что прибыль - это его ответственность перед людьми, президентом, и ради этого он "на многое готов".

В первом полугодии 2019 года "Роснефть" получила 325 млрд руб. прибыли - на 9% больше, чем в тот же период 2018 г. Дивиденды "Роснефти", которую государство контролирует через холдинг "Роснефтегаз", составят за этот период 162,6 млрд руб. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.