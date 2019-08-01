Дивиденды "Роснефтегаза" в 2018 году выросли почти в два раза

Они составили 65,45 млрд рублей против 37,66 млрд рублей годом ранее

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Роснефтегаз", который аккумулирует дивиденды на пакеты акций "Роснефти" , "Газпрома" и "Интер РАО" , в 2018 году отдал бюджету 65,45 млрд рублей, следует из бухгалтерской отчетности компании в системе "СПАРК-Интерфакс".

В 2017 году "Роснефтегаз" выплатил дивиденды в размере 37,66 млрд рублей. Чистая прибыль холдинга за этот год составила 33,85 млрд рублей.

В 2018 году чистая прибыль "Роснефтегаза" выросла до 177,95 млрд рублей - лучшего результата для компании начиная с 2014 года, тогда она получила чистую прибыль в 184 млрд рублей.

Совет директоров "Роснефтегаза" возглавляет главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

Распределение средств из многомиллиардной "кубышки" "Роснефтегаза" на протяжении многих лет является предметом спора между чиновниками. С переменным успехом они бьются за возможность поднять прибыль "Роснефтегаза" в бюджет, при этом компания в спорах о размере выплат в качестве аргумента приводит разные спецпрограммы, которые финансируется из ее средств.

Президентским указом от 2012 года "Роснефтегаз" определен в числе стратегических инвесторов в ТЭКе, однако периодически направляет деньги и на другие цели. Неспособность правительства добиться перечисления всей прибыли "Роснефтегаза" в бюджет провоцировала сомнения в прозрачности расходования средств. Но президент Владимир Путин, отвечая на подобный вопрос, заявлял, что деньги "Роснефтегаза" полностью под контролем правительства. "Некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание", - сказал Путин в декабре 2016 года, упомянув в том числе расходы на создание самолетов и авиадвигателей. "Вот на такие вещи, на которые в конечном итоге после всех споров и драк в правительстве денег не оказывается, но которым нужно обеспечить финансирование, мы и будем тратить деньги "Роснефтегаза", - говорил он.

"Роснефтегаз" входит в консорциум, реализующий проект строительства судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке, также компания выступила инвестором строительства электростанций в Калининградской области.

"Роснефтегаз" владеет почти 11% "Газпрома", 27,6% "Интер РАО", "Роснефти" (50% + 1 акция).