Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн

Скульптура возле здания компании PDVSA в Каракасе Фото: Reuters

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Долг венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA перед "Роснефтью" на конец сентября 2019 года сократился до $800 млн, говорится в презентации "Роснефти".

На конец II квартала задолженность PDVSA составляла $1,1 млрд, на конец I квартала - $1,8 млрд, на конец 2018 года - $2,3 млрд.

С 2014 года действуют контракты "Роснефти" с Венесуэлой о покупке нефти и нефтепродуктов на условиях предоплаты.

Задолженность Курдистана к концу третьего квартала увеличилась до $2,2 млрд по сравнению с $1,9 млрд кварталом ранее.