Чистый долг "Роснефти" увеличился до $46,6 млрд

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - На конец III квартала 2019 года чистый долг "Роснефти" составил $46,6 млрд, следует из презентации компании. На конец II квартала он составлял $45,7 млрд, на конец первого квартала - $43,9 млрд, а на конец 2018 года - $41,1 млрд.

На конец 2017 года чистый долг компании составлял $50,1 млрд, 2016 года - $29,6 млрд.

Ранее "Роснефть" представила отчет за III квартал. В нем говорится, что с начала года компания сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1% или практически на 820 млрд рублей. Чистый долг и торговые обязательства сократились на 113 млрд рублей. за 9 месяцев. "Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец квартала составило в рублевом выражении 1,4x", - сообщила "Роснефть".