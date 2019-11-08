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Полторы тысячи билетов на крымские поезда продали за первые пять часов продаж

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Более 1,5 тысяч билетов на пассажирские поезда с материковой части РФ в Крым и обратно раскупили за первые часы после старта продаж в пятницу, сообщила пресс-служба транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) - оператора этих перевозок.

Первая покупка билета на поезд из Петербурга в Севастополь зафиксирована в 8:01, пассажир купил его в мобильном приложении перевозчика.

В РоссииЦена билетов на поезда в Крым будет начинаться с 3 тысяч рублейЦена билетов на поезда в Крым будет начинаться с 3 тысяч рублейЧитать подробнее

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым началась 8 ноября в 8 утра по московскому времени. Их можно оформить на сайте компании-перевозчика и в ж/д кассах по всей стране.

Первые поезда придут с материковой части России на полуостров в третьей декаде декабря. Так, с 23 декабря из Петербурга в Севастополь будет курсировать поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).

Поезда поедут на полуостров по 19-километровому мосту через Керченский пролив, который соединяет "материк" с Крымом и является самым длинным мостом в стране.

Украина, считающая Крымский полуостров своей, но временно оккупированной территорией, в конце 2014 года прекратила железнодорожное сообщение с регионом, который по результатам республиканского референдума вошел в состав РФ.

Крым Москва Петербург

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