"Союзмолоко" назвало поспешным введение маркировки товаров с июня 2020 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко") считают "небрежным и поспешным" подход, который правительство выбрало для введения маркировки молочной продукции. Об этом говорится в сообщении организации.

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением ввел обязательную маркировку молочной продукции с 1 июня 2020 года. Как сообщила пресс-служба правительства, он поручил Минпромторгу предусмотреть, что оборот немаркированной продукции допускается до 1 декабря 2020 года. "Это позволит обеспечить организациям отрасли плавный переход к новой вводимой системе маркировки продукции и минимизировать риски негативных последствий такого перехода на товарном рынке и в сфере обмена данными", - говорится в пресс-релизе.

Производители недоумевают, "почему столь небрежный и поспешный подход к введению маркировки был выбран именно для молочной промышленности", заявил гендиректор союза Андрей Белов. Его процитировали в сообщении организации. Он напомнил, что молочная отрасль является одной из самых сложных в производстве и логистике, "с короткими сроками годности продукта, сотнями форматов упаковки и более чем двумя тысячами заводов, которые не в состоянии переоснастить производство и перестроить процессы ни до 1 июня, ни до 1 декабря 2020 года".

В "Союзмолоке" назвали недопустимым введение обязательной маркировки до оценки ее целесообразности. Ранее союз заявлял, что это приведет к существенному росту расходов производителей и что эта маркировка будет дублировать уже введенную систему прослеживания молочной продукции "Меркурий".

Союз снова заявил, что введение маркировки всех видов молочной продукции "требует от бизнеса огромных затрат". Подписанный документ не подразумевает, что затраты бизнеса будут сопоставлены с полученной от введения маркировки выгодой. Таким образом, экономическая целесообразность введения системы оценена вообще не будет, хотя необходимость такой оценки прописана в правовых актах России и Евразийского экономического союза, следует из заявления.

"При внесении подобных изменений, затрагивающих всех участников индустрии, государством предусмотрено проведение оценки регулирующего воздействия. Однако решение о введении маркировки в отрасли было принято в форме распоряжения правительства, чтобы избежать такой процедуры", - говорится в заявлении.

Распоряжение правительства было подписано "через четыре месяца после условного начала тестирования", в котором не участвуют крупнейшие производители. И из итоговой версии были исключены "все предложения бизнес-сообщества, ранее внесенные в проект рекомендаций", заявили в союзе.

По оценке "Союзмолока", маркировка потребует от отрасли 25 млрд рублей капитальных затрат на покупку оборудования для нанесения знаков, а также ежегодных затрат на покупку кода для каждой упаковки продукции в 20 млрд рублей без НДС. Маркировку вводят для борьбы с контрафактом, который в отрасли составляет 0,01%, или несколько сотен миллионов рублей.

Оператор системы маркировки "Оператор-ЦРПТ" ни разу не представил расчеты по комплексным затратам и потенциальной выгоде государства от ее введения, заявили в союзе. "Таким образом решение о многомиллиардных затратах для тысяч предприятий молочной отрасли принималось без учета мнения бизнеса и с нарушением законодательных норм", - считают производители.

По мнению бизнеса, это решение противоречит политике "регуляторной гильотины" и "трансформации делового климата", а также помешает отрасли решить стратегическую задачу самообеспечения и выхода на внешние рынки.

В "Союзмолоко" входят около двух сотен компаний, в том числе "ЭкоНива", "Агропромкомплектация", "Молвест", "КОМОС Групп", Valio, Hochand, Danone, "Вимм-Билль-Данн", Campina, концерн "Детскосельский" "ЭФКО", "Слактис", OLAM, "Дамате" и другие.

ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий) является совместным проектом USM Holding (50%), ГК Ростех (25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). "Оператор-ЦРПТ", дочерняя компания центра, назначена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.