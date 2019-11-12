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Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку. Такую услугу уже предоставляют другие крупные банки, отмечает газета.

Сейчас Сбербанк пробует новый сервис в отдельных регионах; в Москве доставка стоит 500 рублей. С декабря будет запущена доставка новых карт Предполагается, что заказывать карты можно будет через интернет-банк или мобильный банк, с дистанционной верификацией клиента. В полном объеме сервис заработает в первом полугодии 2020 года, сказал источник издания, близкий к Сбербанку.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что с доставкой Сбербанк выступает "в роли догоняющего" и ему предстоит конкурировать с другими кредитными организациями в ряде аспектов, хотя услуга будет пользоваться спросом. В частности, будет сложно организовать доставку своими силами или силами дочерних компаний, поскольку это потребует больших затрат на содержание курьеров, логистов и менеджеров.

Опрос банков, имеющих сервис доставки банковских продуктов, показал, что большинство успевают доставить карты максимум в два дня. Для Сбербанка минимальный срок доставки в отделение начинается от двух дней.

Также банку предстоит конкурировать по стоимости доставки: клиенты Тинькофф-банка и "Открытия" могут получить карту бесплатно, а в Райффайзенбанке доставка перевыпущенной карты стоит 390 рублей.

"Пилот по доставке дебетовых карт клиентам, которые заказали досрочный перевыпуск в контактном центре, запущенный в ряде регионов, направлен в первую очередь на изучение востребованности нового сервиса и оценку его необходимости", - заявил представитель Сбербанка. Он добавил, что сокращать сеть филиалов банк не планирует и даже допускает выход в микрорайоны, где он до сих пор был недостаточно представлен.

Сбербанк Москва Тинькофф-банк Открытие Райффайзенбанк

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