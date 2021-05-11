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Александра Бурико номинирована в совет директоров Mail.ru Group

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Старший вице-президент и руководитель блока "Финансы" Сбербанка Александра Бурико включена в список кандидатов в совет директоров Mail.ru Group, говорится в материалах к годовому собранию акционеров интернет-холдинга.

Первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса в списке кандидатов в совет нет.

Годовое собрание акционеров Mail.ru Group запланировано на 11 июня.

В совет директоров Mail.ru Group планируется переизбрать сооснователя интернет-холдинга Дмитрия Гришина, co-CEO AliExpress Russia Дмитрия Сергеева, первого заместителя гендиректора Mail.ru Group Владимира Габриеляна, гендиректора АО "МФ Технологии" Ульяну Антонову, а также Марка Ремона Сорора, Чарльза Сирла и Жако Ван Дер Мерве (представители Naspers).

Совет директоров Mail.ru Group состоит из 10 человек, включая двух независимых директоров. Избранные члены совета Mail.ru Group в последствии избирают независимых.

Акционерами Mail.ru Group являются Prosus (структура южноафриканского холдинга Naspers) с экономической долей 25,7% (12,3% голосов), у Tencent - 7% (3,3%), у Alibaba Group - 9,5% (4,5%), MFT (АО "МФ-технологии") - 4,8% (57,3%). Совладельцами "МФ-технологий" являются ПАО "Мегафон" (45%), Сбербанк (36%),"Ростех" (10%) и USM (9%).

Mail.ru Group Сбербанк Александра Бурико Лев Хасис

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