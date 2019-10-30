Акции "Кузбасской топливной компании" взлетели на 40%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду коррекционным снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры в преддверии итогов заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,4%, при этом взлетели на 40% акции "Кузбасской топливной компании" на новостях об оферте миноритариям по цене выше рынка.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2877,46 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1418,36 пункта (-0,4%); цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%.

Доллар стоит 63,92 рубля (-0,03 копейки).

Просели акции "Мечела" (-0,9%), "Татнефти" (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,4%).

Подросли бумаги "РусАла" (+0,9%), "Распадской" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Башнефти" (+0,2%).

Акции "Кузбасской топливной компании" подскочили до 181,2 рубля (+40%) при объеме торгов 8,7 млн рублей.

Группа "Сафмар" приобрела долю в "Кузбасской топливной компании", которая находилась под управлением Prosperity Capital Management, и теперь выставит оферту миноритариям по цене этой сделки. Сделка по приобретению Kilton Overseas Limited 27,24% КТК закрыта 18 октября, говорится в сообщении Prosperity. Ее сумма составила $82,9 млн, цена одной акции в рублевом эквиваленте - 196,27 руб. Теперь структура "Сафмара" в соответствии с российским законодательством выставит оферту миноритариям КТК по этой цене, сообщил Prosperity.

В США индексы во вторник снизились, участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных компаний, а также ожидали итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и наблюдали за новостями о торговых переговорах между США и Китаем.

По данным FactSet, результаты 78% компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков. Некоторую поддержку рынку во вторник оказали акции сектора здравоохранения и финансового сектора, тогда как акции технологических компаний оказали давление на индексы.

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Решение Федрезерва станет известно в среду в 21:00 по московскому времени, а в 21:30 начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Заседание Банка Японии состоится в четверг, и рынок не ожидает от ЦБ каких-либо изменений. Между тем в центре внимания будут обновленные макроэкономические прогнозы центробанка.

Также инвесторы следят за развитием торговых переговоров США с Китаем. Накануне СМИ написали, что есть вероятность, что текст первой фазы торгового соглашения между двумя странами могут не успеть подготовить к проведению саммита АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Дополнительным негативным фактором стала новость о том, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения для американских компаний, работающих с Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. В частности, регулятор может запретить закупать оборудование китайских компаний фирмам, получающим федеральные субсидии.

Нефть утром в среду также корректируется вниз на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге по итогам четвертой недели подряд; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 29 октября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,07 за баррель (-0,3% и +0,03% накануне), декабрьская цена WTI - $55,29 за баррель (-0,5% и -0,5% во вторник).

Как стало известно накануне из отчета API, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 1,22 млн баррелей. Если данные института, который собирает информацию на добровольной основе, подтвердятся в отчете министерства энергетики США, который будет обнародован в среду, недельное повышение запасов на терминале станет четвертым подряд.

Также API сообщил о снижении запасов нефти в США в целом на 708 тыс. баррелей.

Между тем накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в среду возможна приостановка роста по индексу РТС - инвесторы снижают активность на рынках в целом, ожидая решение ФРС США по базовой процентной ставке и пресс-конференцию Джерома Пауэлла. Кроме того, в среду в США выйдут данные по занятости (отчет ADP, 15:15 по московскому времени), первая оценка ВВП за третий квартал (15:30 по московскому времени) и еженедельный отчет Минэнерго по запасам нефти (17:30 по Москве). На валютном рынке в течение дня вероятно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 64 руб.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, основной интригой является риторика ФРС в отношении дальнейшей динамики ставок.

Ожидаемое снижение ставки станет третьим в мини-цикле (именно столько шагов потребовалось ФРС в 1995 и 1998 годах, для поддержки экономики и продления экономического цикла). В ходе своих недавних выступлений представители ФРС в большинстве своем отмечали, что воспринимают текущую тенденцию к снижению ставок как корректировку в середине цикла, и сохранение подобных формулировок может означать уменьшение вероятности продолжения тренда на смягчение. Если же Федрезерв вновь существенно смягчит риторику и инвесторы начнут закладывать ожидания еще одного/нескольких снижений ставки в ближайшие месяцы/кварталы, аппетит к риску может оставаться на сравнительно высоком уровне.

Из других событий на рынках интерес представляют вопросы Brexit, торговых отношений США-Китай и продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах. В Великобритании Палата общин утвердила законопроект, позволяющий провести досрочные выборы 12 декабря (теперь документ должен быть одобрен Палатой лордов). В вопросе США-Китай есть новые заявления официальных лиц - агентство Рейтер заявило, что представитель администрации президента США допускает, что подписание соглашения между странами может не состояться на саммите АТЭС в Чили в середине ноября, но это не будет означать провал переговоров, а всего лишь станет свидетельством необходимости чуть больше времени.

На рынке акций РФ в базовом сценарии ожидается консолидация индекса МосБиржи под отметкой 2900 пунктов, а дальнейшая динамика во многом будет зависеть от общего риск-аппетита на глобальных рынках после объявления итогов заседания ФРС. Из корпоративных событий стоит обратить внимание на отчеты за третий квартал по МСФО от "НОВАТЭКа" и "Энел Россия", а в четверг свою отчетность представят Сбербанк , "Магнитогорский металлургический комбинат" и "Детский Мир" , отмечает Поддубский.