Поиск

Саид и Михаил Гуцериевы не вошли в совет директоров "Кузбаской топливной компании"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Братьев Саида и Михаила Гуцериевых не избрали в новый совет директоров "Кузбасской топливной компании". На внеочередном собрании акционеров они получили только по три голоса из 99 миллионов, следует из материалов компании.

В совет вошел только один представитель Гуцериевых - Билан Ужахов, член совета директоров ПАО "Сафмар финансовые инвестиции".

Совет расширен с пяти до семи человек. Из прежнего состава в нем остались четверо: Виталий Зархин (представляет интересы фонда Prosperity), член совета директоров ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" Антон Жученко, Николай Сидский и совладелец RailGo (бывший ISR Trans) Рахман Халилов, который является сыном акционера КТК Искендера Халилова. Из совета вышел Микаил Героев.

Зато в совет вошли гендиректор КТК Эдуард Алексеенко (он входил в совет до 2018 года) и Денис Спирин из фонда Prosperity.

Среди кандидатов в совет был также гендиректор группы "Сафмар" Авет Миракян.

Акционеры КТК на собрании 9 сентября также исключили из устава ПАО абзац, согласно которому кворум для проведения заседания совета директоров составляют 3 члена совета. Также исключен абзац, согласно которому решение на заседании совета принимается в том случае, если за него проголосовали не менее трех членов совета.

Новый состав совета должен собраться 14 сентября.

Братья в мае получили 18,9% КТК через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited. Тогда КТК сменила основных акционеров. Кроме Гуцериевых, в КТК вошли совладелец транспортной группы ISR Trans Искендер Халилов и экс-сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Пичугов. Суммарно новые владельцы получили 66,85% акций КТК, в том числе Гуцериевы - 18,9% акций (через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited), Халилов - 23,35% (через кипрские "Даэния Холдингз Лимитед" и Milord Trading Limited), Пичугов - 24,6% (через Millfast Trading Limited).

Михаил Гуцериев Саид Гуцериев. Билан Ужахов КТК

Новости

Джек Ма отошел от руководства Alibaba Group

Джек Ма отошел от руководства Alibaba Group

"Ъ" сообщил о готовящемся резком повышении утильсбора на автомобили

Что случилось этой ночью: вторник, 10 сентября

РАНХиГС оценил количество потенциальных жертв роботизации в России

РАНХиГС оценил количество потенциальных жертв роботизации в России

В конце сентября в Гааге начнется процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа к России

В конце сентября в Гааге начнется процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа к России

Глава ФАС исключил реализацию идеи Дерипаски передать службе функции ЦБ

Глава ФАС исключил реализацию идеи Дерипаски передать службе функции ЦБ

Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля "занозой" в отношениях с Россией

Японская авиакомпания начнет полеты из Токио во Владивосток весной 2020

Заявление Банка России: Ставка вошла в пространство неосязаемого

Заявление Банка России: Ставка вошла в пространство неосязаемого

Бизнес и чиновники обсудят идеи Шредера по контролю за качеством нефти в РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');