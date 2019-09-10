Саид и Михаил Гуцериевы не вошли в совет директоров "Кузбаской топливной компании"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Братьев Саида и Михаила Гуцериевых не избрали в новый совет директоров "Кузбасской топливной компании". На внеочередном собрании акционеров они получили только по три голоса из 99 миллионов, следует из материалов компании.

В совет вошел только один представитель Гуцериевых - Билан Ужахов, член совета директоров ПАО "Сафмар финансовые инвестиции".

Совет расширен с пяти до семи человек. Из прежнего состава в нем остались четверо: Виталий Зархин (представляет интересы фонда Prosperity), член совета директоров ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" Антон Жученко, Николай Сидский и совладелец RailGo (бывший ISR Trans) Рахман Халилов, который является сыном акционера КТК Искендера Халилова. Из совета вышел Микаил Героев.

Зато в совет вошли гендиректор КТК Эдуард Алексеенко (он входил в совет до 2018 года) и Денис Спирин из фонда Prosperity.

Среди кандидатов в совет был также гендиректор группы "Сафмар" Авет Миракян.

Акционеры КТК на собрании 9 сентября также исключили из устава ПАО абзац, согласно которому кворум для проведения заседания совета директоров составляют 3 члена совета. Также исключен абзац, согласно которому решение на заседании совета принимается в том случае, если за него проголосовали не менее трех членов совета.

Новый состав совета должен собраться 14 сентября.

Братья в мае получили 18,9% КТК через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited. Тогда КТК сменила основных акционеров. Кроме Гуцериевых, в КТК вошли совладелец транспортной группы ISR Trans Искендер Халилов и экс-сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Пичугов. Суммарно новые владельцы получили 66,85% акций КТК, в том числе Гуцериевы - 18,9% акций (через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited), Халилов - 23,35% (через кипрские "Даэния Холдингз Лимитед" и Milord Trading Limited), Пичугов - 24,6% (через Millfast Trading Limited).