"Сафмар" купила 27,2% "Кузбасской топливной компании"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Группа "Сафмар" купила у Prosperity Capital Management 27,24% "Кузбасской топливной компании" за $82,9 млн (196,27 рубля за акцию), сообщила пресс-служба Prosperity.

Стороны договорились о продаже группе Kilton Overseas Limited, которой принадлежит этот пакет КТК.

Теперь структура "Сафмара" в соответствии с российским законодательством выставит оферту миноритариям КТК по цене этой сделки.

В мае стало известно, что Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% КТК через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited.

В конце апреля 24,6% КТК приобрела кипрская Millfast Trading Limited. КТК тогдасообщила, что бенефициаром Millfast выступает Виктор Пичугов. Он владеет Millfast через кипрские Haymark Nominees Limited и Finsbooks Trading Limited. Из состава акционеров КТК вышла Haver Holding Limited, владевшая более 50% (контролировалась президентом КТК Игорем Прокудиным). Также из числа акционеров компании вышел замгендиректора КТК Вадим Данилов с долей 16,78%. В числе совладельцев КТК, наряду с Прокудиным и Даниловым, до сделки с Millfast Trading значились также фонды Prosperity с долей 27,34%.

"Кузбасская топливная компания" включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский", "Брянский"), две обогатительные фабрики ("Каскад-1" и "Каскад-2"), дистрибьюторскую сеть и инфраструктурные предприятия.