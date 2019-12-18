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В московском метро начали тестировать систему доступа по биометрии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация финансовых технологий (АФТ) и Банк России запустили в Московском метрополитене пилотный проект по использованию биометрической идентификации для прохода и допуска в помещения. Об этом рассказал директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

"Понятно, тут важна скорость, и понятно, что это, скорее всего, изображение лица - наиболее доступный параметр. Действительно, чем более нагружен транзакционно транспортный сектор, тем быстрее должны работать алгоритмы", - отметил он.

Также Зимин сообщил о тестировании биометрических систем контроля доступа в организации, в которых распознавание происходит по ладони и по лицу.

"Плюс интерес вызывает биометрический "антифрод", это когда банк может подтвердить операцию клиента, не звоня ему, а, например, по биометрии лица или по совокупности биометрии лица и биометрии голоса", - отметил он.

С 1 июля 2018 года в России заработала Единая биометрическая система. В начале декабря первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что в ней уже зарегистрировались около 100 000 человек. Механизм удаленной идентификации позволяет гражданам получать финансовые услуги дистанционно.

Для этого необходимо пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке, который зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в ЕБС, сняв биометрические данные (изображение лица и запись голоса). В дальнейшем для дистанционного получения услуг в новом банке гражданину нужно будет пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.

Москва Московский метрополитен Банк России Сергей Швецов Иван Зимин

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