Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,2%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил восходящую динамику blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок после оптимистичных итогов заседания Федрезерва США и на надеждах на отсрочку введения торговых пошлин США к Китаю; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-1,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2969,46 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1480,37 пункта (+1,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 63,28 рубля (+0,01 рубля).

Выросли рублевые акции "Россетей" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,7% "префы"), "Яндекса" (+1,4%), "Мечела" (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,1%), "Мосбиржи" (+1%), "РусАла" (+1%), "Мобильных телесистем" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), Сбербанка (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%).

Акции "Газпрома" подросли на 0,3%. В четверг правление "Газпрома" рассмотрит, а в конце месяца совет директоров утвердит новую дивидендную политику ПАО. Она предусматривает курс на выплату дивидендов в размере 50% от консолидированной чистой прибыли по международным стандартам (МСФО) с корректировкой на неденежные статьи, в частности, прибыли или убытки по курсовым разницам. Корректировки могут как уменьшать, так и увеличивать базу расчета дивидендов. Список корректировок будет исчерпывающим. Дивидендная политика будет содержать отсылки к конкретным строкам отчетности по МСФО, так что инвесторы смогут подсчитывать ожидаемые выплаты.

Просели акции "Башнефти" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Индексы акций в США накануне выросли после 2-дневного снижения, участники рынка оценивали результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также продолжали следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, что совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Из заявления ФРС была убрана фраза о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%.

Статданные, обнародованные в среду, указали на ускорение роста потребительских цен в США в ноябре до максимума за год. Потребительские цены (индекс CPI) повысились на 2,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,8% в октябре и достигла максимальных темпов за последний год. Потребительские цены увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,4% в октябре.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном.

Тем временем участники рынка надеются на то, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары. Президент США Дональд Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал, что США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары. Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне сигналов ФРС о сохранении ставок - регулятор допускает сохранение текущего уровня процентных ставок в течение всего 2020 года.

"Точечный график" (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов FOMC в отношении процентных ставок в будущем - указывает на высокую вероятность их сохранения на текущих уровнях в 2020 году. Только 4 из 17 руководителей предполагают возможность подъема ставки. В 2021 году предполагается всего одно увеличение стоимости кредитования.

Президент США Дональд Трамп в четверг, как ожидается, проведет встречу с представителями США на торговых переговорах, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Внимание инвесторов также направлено на предстоящие парламентские выборы в Великобритании, которые состоятся в четверг.

Согласно последним опросам, правящая Консервативная партия сможет опередить оппозиционную Лейбористскую и получить большинство в парламенте. За ними следуют Либеральные демократы, партия Brexit, "Зеленые" и Шотландская национальная партия.

Нефть

Нефть утром в четверг корректируется вверх после падения накануне на статистике Минэнерго США о запасах сырья (запасы нефти в стране выросли на 0,82 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 2,8-3 млн баррелей, также сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов); цена Brent находится на $0,9 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $64,0 за баррель (+0,4% и -1% накануне), январская цена WTI - $58,89 за баррель (+0,2% и -0,8% в среду).

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 3,393 млн баррелей.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает роста индекса РТС в четверг - основания для осторожного оптимизма дал глава ФРС США, заявивший о возможности расширения программы выкупа краткосрочных облигаций для таргетирования процентных ставок на рынке репо в случае необходимости.

Вместе с тем, прогноз ФРС по базовой процентной ставке не предполагает изменений с текущего уровня в течение 2020 года (в отличие от прогноза, подразумеваемого котировками срочных контрактов - по данным Bloomberg, рынок ожидает одного снижения ставки ФРС в следующем году). Тренд по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM остается восходящим, но в ближайшее время возможны события, способные заметно повлиять на настрой инвесторов.

Так, в Великобритании в четверг пройдут парламентские выборы (предварительные итоги станут известны в ночь на пятницу), а президент США проведет встречу с советниками для обсуждения торговой сделки с Китаем. Кроме того, состоится регулярное заседание ЕЦБ (решение по ставке в 15:45 МСК, пресс-конференция Кристин Лагард - в 16:30 по Москве). На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции доллара вниз вслед за снижением индекса доллара DXY, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, Федрезерв дал сигнал о завершении короткого цикла смягчения монетарной политики. По итогам анонимного голосования 13 из 17 членов FOMC проголосовали за сохранение текущего уровня ставок как минимум до 2021 года, остальные четверо высказались за одно повышение. По сравнению с октябрем в своем заявлении Федрезерв отказался от фразы о "неопределенности касательно экономических прогнозов". Так, рост ВВП США в следующем году ожидается на уровне 2% и 1,9% в 2021 году, безработица останется на уровне 3,5%, инфляция подрастет на 1,9%. Таким образом, только сильное изменение ожиданий касательно траектории экономики могут побудить ФРС вернуться к смягчению, среди факторов неопределенности остается конфликт США и Китая.

В четверг инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ и досрочных парламентских выборов в Великобритании. Согласно опросам, консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона имеет высокие шансы одержать победу, что позитивно скажется на разрешении проблемы Brexit и поддержит риск-аппетит. Первые результаты будут опубликованы поздно ночью по московскому времени.

На динамику российских активов в четверг могли повлиять обсуждения новых санкций в отношении России в комитете по международным делам Сената США, однако этот вопрос был перенесен как минимум на следующую неделю. Речь идет о законопроекте DASKA, который включает в себя жесткие антироссийские меры: санкции против банков и СПГ-проекты. В центре внимания остается заседание правления "Газпрома", на котором будет обсуждаться новая дивидендная политика. Инвесторы уже настроились на постепенное повышение доли выплат до 50% от прибыли, поэтому сюрпризом может стать ускорение этого процесса; также остается важным и определение базы расчета и корректировок. Если "Газпром" не сможет порадовать инвесторов чем-то позитивным, то 24 декабря состоится заседание Совета директоров, где неожиданности случаются, как это было в мае текущего года, когда дивиденды с 10,43 руб. на акцию были повышены до 16,61 руб. на акцию, отмечает аналитик.

Учитывая тот факт, что ситуация на мировых рынках складывается умеренно-позитивной, индекс МосБиржи попробует обосноваться в середине диапазона 2950-3000 пунктов, а до конца года можно ожидать попытки движения индекса выше 3000 пунктов, считает Антонов.