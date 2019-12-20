SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Речь идет о рейсе с вылетом в 8:00 (6:00 по московскому времени. На борту было 79 пассажиров. Их высадили. Перевозчик решает, что с ними делать. По данным представителя аэропорта, часть из них отправят в Москву в пятницу рейсом с вылетом в 21:20, остальных будут отправлять другими рейсами по одному два человека в течение дня.

Проверять самолет и искать причину сбоя приедут техники авиакомпании из Москвы.

После катастрофы SSJ-100 "Аэрофлота" 5 мая в "Шереметьево" СМИ в течение некоторого времени регулярно сообщали об отмене полетов самолетов этого типа из соображений безопасности. "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли писал, что за время эксплуатации SSJ-100 "Аэрофлотом" зафиксировано восемь отказов систем во время полета, а катастрофа в "Шереметьево" стала девятым таким случаем.

В конце мая Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс проверить самолет Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям. На это глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что самолет соответствует всем российским и мировым требованиям и что российские авиационные власти постоянно его контролируют.