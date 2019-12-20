Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд определил: прекратить производство по настоящему делу", - говорится в решении Мосгорсуда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителя Rambler, которая пояснила, что стороны достигли соглашения и что у истца больше нет претензий к ответчику.

Как указано в решении Мосгорсуда, обратиться по тем же основаниям истец в суд больше не сможет.

Rambler Group, обладающая эксклюзивными правами на трансляции матчей АПЛ в России, 26 августа обратилась в Мосгорсуд с иском о блокировке пиратских трансляций лиги на сайте Twitch.tv, а также о компенсации за их просмотр в 180 млрд рублей.

В Роскомнадзоре 17 декабря сообщили, что Twitch в рамках обеспечительных мер удалил пиратский контент, в связи с чем блокировка сервису не грозит.

На следующий день в Rambler сообщили, что компания и Twitch подписали соглашение об урегулировании спора. В компании отметили, что соглашение удовлетворяет обе стороны и не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации. В Rambler подчеркнули, что Twitch предоставил все необходимые инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями.

В Twitch заявили, что "как информационный посредник продолжит ответственно исполнять свои обязательства, и, как и всегда в подобных ситуациях, ставит своей целью устранение любых нарушений правил использования сервиса, а также удаление любого нелегального контента".