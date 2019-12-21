Новые договоренности Москвы и Киева и конец идеи реформирования газовой отрасли. Обобщение

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Договоренности Москвы и Киева по транзиту газа обнулили многочисленные шаги Киева и его европейских менторов по реформированию газовой отрасли страны в соответствии с правилами Третьего энергопакета ЕС.

В процессе транзита российского газа в Европу с 2020 года независимый оператор, выделенный из состава "Нафтогаза Украины" ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", будет участвовать только как подрядчик "Нафтогаза Украины". Тарифы на транзит газа независимого оператора, устанавливаемые регулятором НКРЭКУ, во внимание не принимаются - у "Газпрома" с "Нафтогазом" есть свои договоренности о том, сколько стоит прокачка газа.

Договоренности России и Украины о формировании новой модели работы на следующие годы опираются на старые проблемы недоверия между сторонами и используют старый прием российско-украинского сценария применять промежуточную структуру для нивелирования разногласий в бизнесе. Если раньше посредниками в поставках газа на Украину были компании "Итера", Eural Trans Gas, RosUrkEnergo, то теперь уже сам государственный "Нафтогаз" становится промежуточным звеном при транзите российского газа через Украину.

Первые подробные комментарии сторон об итогах переговоров 19 и 20 декабря в Берлине и Минске (в которых проявились выгодные для обеих столиц и, на первый взгляд, взаимоисключающие тезисы) тотчас вызвали в памяти старые добрые компании - "черные коробочки", способные творить чудеса с публично озвучиваемыми ценами и тарифами.

Дух посредника

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказывает: "Была попытка найти компанию с высоким кредитным рейтингом, которая бы стала уполномоченной компанией по организации транзита через Украину. Все это в конечном итоге ни к чему не привело. Поэтому мы предложили так: давайте не будем искать никого. Потому что чем больше сторон, тем сложнее договориться. Каждый выдвигает свои условия. Давайте на две стороны договоримся".

Все разрекламированные "прозрачные" "европейские" институты регулирования энергетики остаются за скобками сделки.

Козак объясняет: "Механизм состоит в том, что мы имеем дело не с Украиной, не выясняем ни вопросы регулирования, ни тарифов. Теперь у нас есть компания, которая оказывает нам услугу по доставке российского газа европейским потребителям через Украину. Это "Нафтогаз". Вот все риски, связанные с тарифным, законодательным регулированием и функционированием ГТС Украины - это теперь вопрос взаимодействия компании "Нафтогаз Украины" и государством Украина. Мы хотели создать такую схему, чтобы "Газпром" не был непосредственным участником".

"Тариф какой-то будет в соответствии с законодательством Украины, которые сегодня соответствуют требованиям европейского законодательства. Будет установлен Украиной, регулятором до конца года. Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема "Нафтогаза". Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько - я не хочу открывать коммерческую тайну - прежде всего "Нафтогаза Украины", - сказал российский вице-премьер.

В протоколе переговоров РФ и Украины закреплено, что тариф на транспортировку газа должен быть "конкурентный, соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель озвучил свою точку зрения, согласно которой "тариф должен расти, будет некоторое увеличение, есть четкое понимание сторон: тариф определенным образом должен быть увеличен".

"Не знаем. Если будет тариф ниже размера этой услуги, то это будут дополнительные доходы "Нафтогаза Украины". Если тариф будет выше - то это коммерческие риски "Нафтогаза Украины". Но "Нафтогазу Украины" легче с государственными органами Украины решать эти вопросы для того, чтобы обеспечивать себе прибыль от оказания этой услуги, чем нам отсюда спорить, доказывать - обоснованный этот тариф, не обоснованный. Это уже правительство Украины, регулятор украинский, независимый регулятор, должен будет решать", - сказал Козак.

Транзит

И все же самое главное для европейских клиентов "Газпрома" - договоренность о продолжении транзита газа через Украину. Цены газа на европейских рынках уже обрушились, исключая из стоимости премии за риск прерывания транзита.

Транзит будет, но значительно меньше, чем в прошлые годы. Понятно, что с нового года запускается "Турецкий поток", а за ним может последовать и "Северный поток 2".

"Нафтогаз" забронирует для "Газпрома" в 2020 году транзит 65 млрд кубометров газа, в 2021-2024 - по 40 млрд кубометров. Для сравнения: в 2018 году "Газпром" прокачал через Украину 82 млрд кубометров газа, в 2019 году поток может достигнуть 90 млрд кубометров, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса".

"Стороны по договору на транспортировку газа в дальнейшем намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034", - записано в протоколе.

Иски

Как бы ни говорилось об обнулении судебных требований, все же по принятым решениям "Газпром" выплатит "Нафтогазу" $2,9 млрд неустойки за недостаточный транзит. В свою очередь, правительство Украины и российская компания должны подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд (171,9 млрд гривен, включая штраф и пени).

Согласно опубликованному правительством Украины тексту протокола, "Газпром" и Украина до 29 декабря должны заключить безотзывное мировое соглашение в рамках возбужденного "Газпромом" и рассматриваемого в Женеве арбитражного дела. Это мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к "Газпрому", основанных на решении АМКУ от 22 января 2016 года, и соответствующем решении Хозяйственного суда Киева от 5 декабря 2016 года (включая требование об уплате штрафа и пени).

"Снятие всех арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО "Газпром", а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года", - говорится в протоколе.

Разминирование не окончено

Как стороны ни пытались обнулить все противоречия и начать все с чистого листа, под столом осталась взрывчатка нерешенных вопросов.

Объем поставок никак не оговоренного газа в Луганскую и Донецкую области достиг 12 млрд кубометров. Даже по самой низкой цене это уже миллиарды долларов.

Долг Украины по евробондам на $3 млрд не включен в договоренности по транзиту газа, этот вопрос будет решаться отдельно. "Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь - долг компаний, коммерческий. У нас есть претензии к "Нафтогазу Украины", к правительству Украины, у них есть претензии, которые еще не рассмотрены", - сказал Козак.

А сам "Нафтогаз" заявил, что продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы в международном арбитраже. "Относительно арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе "Нафтогаз"... Никак они не упоминаются в этом протоколе. Это отдельный процесс. Его стороной является государство РФ, которое отвечает по этому иску. И в протоколе об этом нет упоминаний", - сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на брифинге в субботу.