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Оператор "Северного потока 2" сообщил о готовности газопровода на 93%

Оператор "Северного потока 2" сообщил о готовности газопровода на 93%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.

"В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и конкурентоспособности экономики ЕС, а также обязательств по защите климата, Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, продолжают работать над скорейшим запуском проекта в эксплуатацию", - пишет Nord Stream 2 AG.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2".

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно. Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas уже приостановила строительство газопровода из-за этого закона и отвела суда с трассы магистрали.

Ранее в декабре в Nord Stream 2 AG заверили, что вместе с компаниями, поддерживающими проект, будут работать над скорейшим завершением "Северного потока 2".

Северный поток 2 Nord Stream 2 AG

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