Лукашенко сообщил о концептуальной договоренности с Россией по энергоносителям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу заявил о достижении концептуальных договоренностей по энергоносителям.

"Сегодня мы поручили руководителям группы - (министру экономики Белоруссии Дмитрию - ИФ) Крутому и (министру экономического развития РФ Максиму - ИФ) Орешкину - проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно, остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах - энергоносители", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

По словам белорусского президента, он концептуально договорился с Путиным о том, что в 2020 году Минск купит у Москвы примерно 20 млрд кубометров газа. "Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб.м. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд куб.м меньше будем закупать", - продолжил он.

По словам главы белорусского государства, "по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти, цены будут не выше уровня текущего 2019 года", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что договорился с Путиным о сохранении в 2020 году текущей цены на газ для Белоруссии ($127 за 1 тыс. кубометров). "По нефти в течение двух дней будет (известна - ИФ) цена. А по газу, думаю, (через - ИФ) 2-3 дня. Во вторник (24 декабря - ИФ) в "Газпроме" специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент также рассказал, что он при необходимости еще раз встретится с российским коллегой в ближайшее время. "Если понадобится, да. Мы с ним (Путиным - ИФ) переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, - президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Белоруссии, встретимся", - отметил Лукашенко.

Президент также заявил, что в целом стороны довольны ходом переговоров с Путиным, прошедших в пятницу в Петербурге. "Все довольны. И президент России, и президент Беларуси. И межправительственная группа. В целом мы удовлетворены ходом и результатами", - отметил он.

Ранее в пятницу Орешкин говорил, что Россия и Белоруссия по итогам встречи Путина и Лукашенко в Петербурге не сняли противоречия по самым острым вопросам двусторонней повестки: по вопросам в нефтяной, газовой и налоговой сферах.

Москве и Минску осталось решить только эти проблемы, чтобы "финализировать все дорожные карты" по интеграции, пояснил Орешкин. "Напомню, у нас 31 дорожная карта, три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договоренности", - сообщил глава Минэкономразвития. При этом он отметил, что полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка.

Ранее также сообщалось, что между странами нет противоречий в части объема поставок энергоносителей. В начале декабря стороны подписали индикативный баланс на поставку в Белоруссию в 2020 году 24 млн тонн нефти.