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Новак сообщил о возможности достроить "Северный поток 2" за несколько месяцев

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия имеет возможность достроить газопровод "Северный поток 2" в течение нескольких месяцев, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, если швейцарская Allseas - трубоукладчик газопровода "не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США достраивать проект", то Россия сможет завершить строительство газопровода своими силами.

"Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и, думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - подчеркнул Новак.

По словам министра, осталось достроить меньше 160 км газопровода, так как основная часть работ уже завершена. "Проект на 94% примерно реализован по укладке подводной части", - сказал он. Новак также добавил, что укладка глубоководного трубопровода уже проведена.

21 декабря стало известно, что трубоукладчик "Северного потока 2" Allseas приостанавливает работу над ним на новостях о принятии в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта. Спустя несколько часов появились сообщения, что американский президент Дональд Трамп подписал этот бюджет. Данный документ, в частности, предусматривает санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Позднее в декабре премьер Дмитрий Медведев заявил, что санкции США, направленные на строительство "Северного потока 2", не повлияют на реализацию проекта, задержка со строительством составит не более нескольких месяцев.

Александр Новак Минэнерго Северный поток 2 США Allseas

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