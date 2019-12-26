Новак сообщил о возможности достроить "Северный поток 2" за несколько месяцев

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия имеет возможность достроить газопровод "Северный поток 2" в течение нескольких месяцев, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, если швейцарская Allseas - трубоукладчик газопровода "не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США достраивать проект", то Россия сможет завершить строительство газопровода своими силами.

"Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и, думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - подчеркнул Новак.

По словам министра, осталось достроить меньше 160 км газопровода, так как основная часть работ уже завершена. "Проект на 94% примерно реализован по укладке подводной части", - сказал он. Новак также добавил, что укладка глубоководного трубопровода уже проведена.

21 декабря стало известно, что трубоукладчик "Северного потока 2" Allseas приостанавливает работу над ним на новостях о принятии в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта. Спустя несколько часов появились сообщения, что американский президент Дональд Трамп подписал этот бюджет. Данный документ, в частности, предусматривает санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Позднее в декабре премьер Дмитрий Медведев заявил, что санкции США, направленные на строительство "Северного потока 2", не повлияют на реализацию проекта, задержка со строительством составит не более нескольких месяцев.