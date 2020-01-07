Путин в среду в Стамбуле официально запустит "Турецкий поток"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду посетит с визитом Стамбул, где вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток", после чего проведет двусторонние переговоры с лидером Турции.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, Путин планирует обсудить с Эрдоганом вопросы развития российско-турецкого сотрудничества и международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

В свою очередь, Эрдоган заявлял, что намерен обсудить с главой российского государства меры по достижению перемирия в Идлибе и выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии.

Путин и Эрдоган встречались в 2019 году 7 раз и провели 12 телефонных разговоров. Их последняя встреча состоялась в октябре в Сочи, где были приняты судьбоносные решения по Сирии и состоялось подписание меморандума между Москвой и Анкарой, направленного на стабилизацию ситуации в приграничных с Турцией сирийских районах.

Визит в Сирию

Между тем во вторник Путин лично посетил эту страну и встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.

В частности, как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин посетил командный пункт Вооруженных сил РФ, где его встретил Асад. "Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", - добавил Песков.

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. По словам Пескова, в ходе общения с Асадом Путин отметил, что "сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны".

Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".

Ситуация в Ливии

Ливийский вопрос стал активно проявляться в российско-турецких отношениях в конце минувшего года, когда Эрдоган допустил возможность отправки турецких военнослужащих в эту страну для поддержки базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС). Одновременно Эрдоган назвал противостоящего силам ПНС и поддерживаемого парламентом Ливии командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара "незаконным лидером, представителем нелегальной структуры".

Эрдоган также выражал желание обсудить Ливию с Путиным и призвать российскую сторону отказаться от поддержки Хафтара.

Ситуация в Ливии обсуждалась Путиным и Эрдоганом в ходе телефонного разговора в декабре.

Иранский вопрос

Визит Путина в Стамбул пройдет на фоне обострения ситуации вокруг Ирана после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Не исключено, что этот вопрос может стать одной из тем переговоров двух президентов.

Ранее убийство Сулеймани обсудили по телефону главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Руководители дипведомств выразили обеспокоенность возможными последствиями американской акции для всего Ближнего Востока.

Турецкий поток

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. "Турецкий поток" позволит поставлять в регион до 31,5 млрд кубометров природного газа в год.

Морской участок системы состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапы в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединит морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Вторая нитка пройдет до своей конечной точки на границе Турции и ЕС.

Морскую укладку газопровода осуществило крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit. Оно завершило морские работы по двум ниткам за 15 месяцев: работая круглосуточно, судно укладывало около 5 км газопровода ежедневно. В ноябре 2018 года глубоководная укладка газопровода была завершена.

Газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции взамен ранее использовавшегося Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию, Румынию).

Болгария своевременно ввела мощности, позволяющие ей самой получать газ "Турецкого потока" (пропускная мощность на границе с Турцией – 19,9 млрд кубометров в год), но произошла заминка (из-за споров о тендере на строительство) с расширением магистрали до Сербии. Сербия уже отчиталась о завершении строительства 403 км линейной части продолжения "Турецкого потока" на своей территории (12,88 млрд кубометров на входе и 8,6 млрд кубометров – на выходе). В Венгрии идут процедуры Open season в рамках подготовки к планированию строительства национального отрезка.