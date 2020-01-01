Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро. Речь идет о покупках в иностранных интернет-магазинах. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

"При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг", - напомнило ведомство.

В 2019 году пошлинами облагались посылки, общая стоимость за месяц которых превышала 500 евро весом более 31 кг. До этого ежемесячный беспошлинный лимит для россиян составлял 1000 евро и 31 кг.

В 2020 году весовой порог для совершения интернет-покупок не изменился.

Ранее в ФТС подсчитали, что снижение беспошлинного порога для интернет-торговли таможенные платежи могут принести в федеральный бюджет 300 млрд рублей за три года.

В то же время теперь нормы провоза будут применяться к каждой отдельной международной посылке, а не к отправлениям за месяц, как было ранее.

Неизменной остается норма для товаров, перемещаемых воздушным и наземным транспортом. Так, самолетом без уплаты пошлин и налогов можно будет ввезти товары стоимостью до 10 000 евро и весом до 50 кг. Если же граждане везут товары на автомобильном и железнодорожном, морском и речном транспорте, а также в пешем порядке, то таможенными платежами не облагаются товары стоимостью до 500 евро и (или) весом до 25 кг. При превышении нормы с них будем взиматься 30% от стоимости товаров, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.

ФТС предупреждает, что россияне, делающие заказы с доставкой после Нового года, должны учитывать изменения, так как получать заказы они будут уже по новым нормам.

В декабре Минфин подготовил и направил на согласование в ведомства проект поручения Совета Евразийской экономической комиссии проработать предложения Москвы снизить порог беспошлинного ввоза товаров физлицами в рамках интернет-торговли до 20 евро с 2022 года Предлагается последовательно снижать порог до 100 евро за одно международное отправление с 1 июля 2020 года, до 50 евро - с 1 января 2021 года и до 20 евро - с 1 января 2022 года.