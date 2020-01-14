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ФТС в 2019 году снизила перечисления в бюджет РФ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, за декабрь 2019 года составила 554,15 млрд рублей, а в целом за 2019 год - 5 трлн 728,96 млрд рублей, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) во вторник.

Поступления за 2019 года оказались на 5,5% ниже 2018 года (6,063 трлн рублей), при этом на 25,2% превысили показатели 2017 года (4 трлн 575,69 млрд рублей). За декабрь 2019 года перечисления оказались на 15,2% меньше, чем в декабре 2018 года (653,68 млрд рублей).

План по перечислениям в бюджет изначально для ФТС в 2019 году был установлен на уровне 5,952 трлн рублей, но во второй половине года он был понижен до 5,639 млрд рублей.

Таким образом, новое плановое задание было перевыполнено на 1,6%.

ФТС

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