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"Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России с 1 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Концерн "Белнефтехим" констатирует прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января в условиях отсутствия контрактов.

"Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь", - сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы концерна.

В концерне также отмечают, что белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья. "Нефтеперерабатывающие заводы работают на загрузке, которая снижена до минимального технологического уровня", - сказал представитель "Белнефтехима".

По его словам, в концерне также ведется "активная работа по организации альтернативных России поставок нефти, по всем направлениям".

Ранее белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) и Мозырский НПЗ (Гомельская область) констатировали отсутствие контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января.

Белоруссия нефть Белнефтехим

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