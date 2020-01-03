В "Транснефти" заявили, что транзит нефти через Белоруссию идет без ограничений

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Заявок на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний у "Транснефти" нет, сообщил "Интерфаксу" в пятницу советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

"Мы не имеем заявок на прокачку от российских компаний на белорусские НПЗ", - сказал он.

При это собеседник агентства подчеркнул, что транзит российской нефти через Белоруссию идет без ограничений.

Демин напомнил, что график поставок нефти в Белоруссию на первый квартал утвержден. "В любой момент можем начать поставки на заводы, как появятся заявки", - уточнил он.

Ранее "Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России на белорусские НПЗ с 1 января. В концерне ведется активная работа по организации компаний с 1 января 2020 года в условиях отсутствия контрактов. В концерне также отмечают, что белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья.

На заводах отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Как сообщалось, Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

По информации источника, знакомого с ситуацией, российские компании ведут переговоры о премиальности поставок.