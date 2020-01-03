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"Белнефтехим" пообещал выполнить все обязательства по экспорту нефтепродуктов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Белорусские НПЗ выполнят все обязательства по экспорту нефтепродуктов, несмотря на приостановку их отгрузки на внешние рынки с 1 января, заявил в пятницу заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.

"Белорусская сторона намерена выполнить все договоренности касательно экспорта. Есть определенный лаг по времени исполнения своих обязательств. При решении вопросов по договорному процессу наши партнеры не пострадают. Меры, которые мы принимаем, позволят выполнять обязательства", - сказал Бунаков, которого цитирует госагентство БелТА.

ЭкономикаБелоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 январяЧитать подробнее

Как сообщалось, Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года на фоне отсутствия поставок нефти из России и в связи с приоритетом по обеспечению топливом внутреннего рынка.

"Белнефтехим" в пятницу утром констатировал прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января в условиях отсутствия контрактов.

Белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья. В настоящее время загрузка НПЗ сведена до минимума, который позволяет поддерживать технологический цикл.

Представитель "Белнефтехима" также заявлял, что ведется "активная работа по организации альтернативных России поставок нефти, по всем направлениям".

Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января из-за разногласий в цене поставок в части предоставления премии российским НК.

Белоруссия нефть Белнефтехим

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