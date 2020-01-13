Власти Украины в третий раз выставили на продажу "дочку" ВЭБа

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пакет акций Проминвестбанка (ПИБ, дочерний банк ВЭБа на Украине) в размере 99,7726% акций выставлен на аукцион, который пройдет на украинской фондовой бирже ПФТС 11 февраля, говорится в сообщении биржи.

Это уже третья попытка продажи на торгах пакета акций Проминвестбанка, арестованного Государственной исполнительной службой Украины. Два предыдущих аукциона (запланированные соответственно на август и сентябрь 2019 года) были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Стартовая цена 99,7726% акций ПИБа на новом аукционе составит 266,049 млн гривен ($11,1 млн по текущему курсу) - это в 1,5 раза меньше, чем на сентябрьских торгах и в 2 раза меньше, чем на августовских.

Согласно сообщению ПФТС, гарантийный взнос на участие в аукционе 11 февраля равен 53,209 млн гривен (20% начальной стоимости лота).

По данным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, интерес к покупке акций Проминвестбанка проявили семь украинских компаний - ООО "Херсон Тревел", ООО "УМБ Финанс", ООО "Премиум Инвест Лтд", АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Нера", ООО "ФК "Фортифай", ООО "ФК "Финмарк" и ООО "ФК "Первый финансовый посредник".

Согласно данным украинского Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником инвестфонда "Нера" является бывший депутат Верховной Рады VII созыва от Партии Регионов Владимир Продивус. Размер уставного капитала фонда - 137 млн грн.

Собственниками компании "УМБ Финанс" являются Сергей Воловик и Дмитрий Голованюк. Размер уставного капитала компании - 13 млн грн. Конечным бенефициарным собственником финансовой компании "Финмарк" является Яна Наконечная. Размер уставного капитал фирмы - 7,101 млн грн.

Владельцами финансовой компании "Первый финансовый посредник" являются Анастасия Бриккер, Константин Мудрак и Зоя Галкина. Размер уставного капитала компании - 7,052 млн грн.

Собственниками финансовой компании "Фортифай" являются Александр Камышин и Николай Нестеренко. Размер уставного капитала фирмы - 5,05 млн грн. Основателем, конечным бенефициаром и руководителем компании "Херсон Тревел" является Евгений Бузган. Размер уставного капитала компании составляет 1 тыс. грн.

Бенефициаром и руководителем компании "Премиум Инвест Лтд" выступает Андрей Шаманский. Размер уставного капитала фирмы - 500 грн.

Как сообщалось ранее, в 2019 году интерес к покупке актива проявляли несколько компаний - ООО "ФК "Женева" и "Европейское сберегательное общество", связанные с компанией Investohills экс-главы украинского Альфа-банка Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" Александра Зиновьева. Однако заявок на участие в торгах эти компании так и не подали.

Конфликт вокруг ПИБа

ВЭБ считает продажу акций незаконной, неоднократно обращался в суды по этому поводу. Вместе с тем, Верховный суд Украины в конце 2019 года оставил без изменений постановление суда предыдущей инстанции, отклонив кассационные жалобы ВЭБа и ПИБа относительно отмены запрета Государственной исполнительной службы на продажу акций банка.

При этом ВЭБу удалось оспорить действия украинских властей в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Стокгольмский арбитраж в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБом и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы, отмечала российская госкорпорация. Однако это решение международного арбитража еще должно быть одобрено украинскими судами для применения на Украине.

ПИБ постепенно сворачивает бизнес на Украине. В конце ноября 2019 года Проминвестбанк объявил о закрытии текущих счетов физических лиц-предпринимателей, а в начале декабря - о прекращении сотрудничества с MasterCard и об остановке обслуживания карточных счетов юрлиц-клиентов. В течение 2019 года банк закрыл 55 отделений, сократив их общее количество до одного. Центральный офис Проминвестбанка во второй половине 2019 года перешел в собственность украинского Альфа-банка. Новый собственник выставил объект на продажу за $40 млн. ПИБ продолжает работать в офисе, арендуя его площади.

Собрание акционеров Проминвестбанка 6 февраля 2020 года рассмотрит вопрос о прекращении банковской деятельности компании без ликвидации юридического лица. Согласно повестке дня собрания, обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, акционеры намерены также утвердить план прекращения банковской деятельности.

Акции украинских "дочек" российских банков, включая ПИБ, были арестованы в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму. В сентябре 2019 года суд в Киеве арестовал недвижимость ПИБа - его центральный офис и еще 15 принадлежащих банку объектов.

ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру активов Проминвестбанк занимал 12-е место среди 76 действовавших на Украине банков.

Официальный курс на 13 января - 23,97 грн./$1.