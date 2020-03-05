ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом из-за потери своей "дочки"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки из-за потери "дочернего" Проминвестбанка (ПИБ).

В сообщении российской госкорпорации говорится, что акции ПИБа были проданы на аукционе 4 марта за 268,7 млн гривен (около $11 млн по текущему курсу), несмотря на запрет Стокгольмского арбитража. Информацией о покупателе ВЭБ не располагает.

"Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций", - заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов, процитированный в сообщении.

ВЭБ будет защищать свои права всеми законными способами во всех судебных инстанциях на территории РФ, Украины и в международном арбитраже, подчеркивается в сообщении госкорпорации.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

В июне прошлого года ВЭБ сообщил, что подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине из-за нарушения ею положений межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ 1998 года. Тогда же стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций ПИБа.

ВЭБу удалось оспорить действия украинских властей в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Стокгольмский арбитраж в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБом и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации - Проминвестбанка - запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы, сообщила российская госкорпорация в конце августа.

На этой неделе ВЭБ сообщил, что Стокгольмский арбитраж подтвердил свое решение о запрете продажи акций ПИБа. Украина пока не публиковала информацию о состоявшемся аукционе.

ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.