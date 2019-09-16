В Киеве арестовали недвижимость украинской "дочки" ВЭБа

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка (ПИБ) - и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.

Это следует из определения суда от 10 сентября. Досудебное расследование по этому делу проводит Государственное бюро расследований.

Прокуратура утверждает, что должностные лица Проминвестбанка предпринимают шаги по завладению имуществом, активами, денежными средствами банка. Такие действия руководства банка "направлены на снижение ликвидности банка и, как следствие, обесценивание акций", считает прокурор.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

ВЭБу удалось оспорить действия украинских властей в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Стокгольмский арбитраж в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБом и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации - Проминвестбанка - запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы. Об этом сообщила российская госкорпорация в конце августа.

Однако затем пакет ВЭБа был вновь выставлен на торги. Аукцион пройдет 20 сентября, стартовая цена пакета снижена до примерно $16,2 млн по текущему курсу.

Теперь ВЭБ пытается оспорить решение о продаже дочернего банка в Верховном суде Украины.