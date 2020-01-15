Поиск
ХроникаПослание президентаОбновлено в 12:34

Белорусский оператор "Дружбы" запланировал ежемесячные ремонты трубопровода

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Белорусский оператор нефтепровода "Транснефти" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в 2020 году будет раз в месяц ремонтировать трубопровод. Компания предупредила, что при этом давление в трубе будет снижаться, а прокачка нефти - частично останавливаться.

В 2019 году оператор проверил 1300 километров трубопровода и по результатам внутритрубной диагностики выявил "большое скопление дефектов". Диагностику проводила "Бейкер Хьюз технологии и трубопроводный сервис" и по результатам представила отчет с рекомендациями по ремонту.

14 января компания начала первый ремонт на участке "Мозырь - Брест-3", из-за чего прокачка нефти в Польшу снизилась вдвое, до 70 000 тонн в сутки. Работы продлятся по 17 января.

В "Транснефти" этот ремонт назвали плановым, компания знала о нем с декабря. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин отметил, что в России компания не анонсирует остановки и ремонт на трубопроводе, чтобы эти периоды не использовали для нелегальных врезок. "Но в Белоруссии похоже этой проблемы нет", - сказал он.

Транснефть Дружба Белоруссия Гомельтранснефть Дружба Игорь Демин

Новости по теме

Новости
Послание президента

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Amazon потратит $1 млрд на подключение к онлайн-торговле малого и среднего бизнеса Индии

Группа "ГАЗ" поставит Москве 100 электробусов за 5,7 млрд рублей

Белоруссия до 20 января обсудит с Казахстаном покупку нефти

Операторы платного ТВ отключили управление просмотром общедоступных каналов

Москва заплатит "КАМАЗу" 11,4 млрд рублей за 200 электробусов

Москва заплатит "КАМАЗу" 11,4 млрд рублей за 200 электробусов

Выходцы из "Яндекса" продали поставщику бизнес-информации свой американский стартап

Сахар-сырец подорожал до максимума за 2 года

Структуры Михаила Гуцериева начали поставки нефти в Белоруссию

Структуры Михаила Гуцериева начали поставки нефти в Белоруссию

ФАС разрешила "Л`Этуаль" купить сеть "Подружка"

ФАС разрешила "Л`Этуаль" купить сеть "Подружка"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');