Белорусский оператор "Дружбы" запланировал ежемесячные ремонты трубопровода

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Белорусский оператор нефтепровода "Транснефти" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в 2020 году будет раз в месяц ремонтировать трубопровод. Компания предупредила, что при этом давление в трубе будет снижаться, а прокачка нефти - частично останавливаться.

В 2019 году оператор проверил 1300 километров трубопровода и по результатам внутритрубной диагностики выявил "большое скопление дефектов". Диагностику проводила "Бейкер Хьюз технологии и трубопроводный сервис" и по результатам представила отчет с рекомендациями по ремонту.

14 января компания начала первый ремонт на участке "Мозырь - Брест-3", из-за чего прокачка нефти в Польшу снизилась вдвое, до 70 000 тонн в сутки. Работы продлятся по 17 января.

В "Транснефти" этот ремонт назвали плановым, компания знала о нем с декабря. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин отметил, что в России компания не анонсирует остановки и ремонт на трубопроводе, чтобы эти периоды не использовали для нелегальных врезок. "Но в Белоруссии похоже этой проблемы нет", - сказал он.