Лукашенко отказался "предавать и растворять" Белоруссию в "братской" России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: АР/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не может быть частью какой-либо страны, даже частью "нашей братской России".

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу белорусский город Шклов. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам главы государства, в переговорах с президентом России Владимиром Путиным он " четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто". "Даже если я на это (вхождение Белоруссии в состав РФ - ИФ) пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", - отметил Лукашенко.

"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - сказал президент.

Лукашенко в Шклове также выразил надежду на нормализацию отношений Москвы и Минска. "Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, (российские власти - ИФ) образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что "это не значит взять все, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить". "Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее в пятницу, выступая в Шклове, белорусский президент обвинил Россию в использовании налогового маневра с целью давления на Белоруссию и стремлении лишить его страну независимости.

Как сообщалось, с начала 2020 года практически отсутствуют поставки российской нефти в Белоруссию. Небольшие объемы поставляют лишь НК группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Ранее в январе Лукашенко заявил о намерении России поставлять нефть в республику по ценам выше мировых. "Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?" - возмутился белорусский лидер.