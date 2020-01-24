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Лукашенко инициирует переговоры с Путиным по нефти

Лукашенко инициирует переговоры с Путиным по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует продолжить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по условиям поставки российской нефти в республике.

"Я говорю (Путину): ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия - послание (Федеральному собранию РФ) там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Ранее Лукашенко неоднократно говорил, что причиной последних разногласий между Минском и Москвой стало требование, чтобы Белоруссия покупала российскую нефть по ценам дороже мировых. В пятницу он заявил, что Минск ведет переговоры о закупках нефти в том числе с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Президент Белоруссии также заявил, что конфликт Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связан с прежним составом российского правительства.

"Это связано со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку", - заявил Лукашенко, который вновь подчеркнул, что "несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая".

Между тем, источник в окружении экс-премьера РФ, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева заявил, что решение о налоговом маневре никак не связано с российско-белорусскими отношениями, для развития которых прежнее правительство делало максимум возможного.

Собеседник агентства подчеркнул, что "прежнее правительство (России) делало максимум для развития и углубления интеграции между Россией и Белоруссией".

"И не наша вина в том, что на этом пути нет значимых успехов", - сказал источник.

С начала текущего года российская нефть практически не поставляется в Белоруссию, небольшие объемы поставляют лишь НК группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

нефть Александр Лукашенко Владимир Путин

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